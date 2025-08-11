На Харківщині через обстріли загинув чоловік, п’ятеро людей поранені (фото)

Минулої доби російські війська обстріляли три райони Харківщини, застосувавши FPV-дрони та ударні безпілотники. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зафіксовані нові воєнні злочини.
Минулої доби російські війська завдали ударів по Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
Проти мирного населення окупанти застосували FPV-дрони та ударні безпілотники. Внаслідок атак пошкоджена цивільна інфраструктура.
У селищі Купʼянськ-Вузловий пошкоджено житловий будинок. Загинув 62-річний чоловік, 49-річна і 57-річна жінки отримали поранення.
У місті Куп’янськ після влучання FPV-дрону в автомобіль постраждав 18-річний чоловік.
По селищу Козача Лопань російські війська скерували ударний безпілотник – вибухові поранення отримала місцева мешканка 1957 року народження. Її доставили до лікарні.
Крім того, у Купʼянську 64-річний чоловік наступив на невідомий вибуховий пристрій. З травмами його госпіталізували до медзакладу Харкова.
За даними поліції, 10 серпня правоохоронці провели 10 оглядів місць подій і внесли до ЄРДР відомості за 11 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією рф.
З початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини зареєстрували 25 907 воєнних злочинів, скоєних на території області.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що українські військові відбили 12 атак окупантів на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках.
Комментариев: 0
День сприятливий для домашніх справ і проєктів без сильних емоцій. Щоб уникнути конфліктів, краще спрямувати енергію на спорт, покупки чи прості побутові завдання.
У Харкові прогнозують похмурий день, який поступово проясниться лише ввечері. Вранці та вдень йтиме дощ, що має припинитися пообіді.
11 серпня у Харкові (в різні роки) відкрилися для пасажирів станції на двох лініях метрополітену.
влажность:
давление:
ветер: