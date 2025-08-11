11.08.2025 09:17 Рита Парфенова

На Харківщині через обстріли загинув чоловік, п’ятеро людей поранені (фото)

Минулої доби російські війська обстріляли три райони Харківщини, застосувавши FPV-дрони та ударні безпілотники. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зафіксовані нові воєнні злочини.



Фото: Поліція Харківської області

Минулої доби російські війська завдали ударів по Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Проти мирного населення окупанти застосували FPV-дрони та ударні безпілотники. Внаслідок атак пошкоджена цивільна інфраструктура.

У селищі Купʼянськ-Вузловий пошкоджено житловий будинок. Загинув 62-річний чоловік, 49-річна і 57-річна жінки отримали поранення.

У місті Куп’янськ після влучання FPV-дрону в автомобіль постраждав 18-річний чоловік.

По селищу Козача Лопань російські війська скерували ударний безпілотник – вибухові поранення отримала місцева мешканка 1957 року народження. Її доставили до лікарні.

Крім того, у Купʼянську 64-річний чоловік наступив на невідомий вибуховий пристрій. З травмами його госпіталізували до медзакладу Харкова.

За даними поліції, 10 серпня правоохоронці провели 10 оглядів місць подій і внесли до ЄРДР відомості за 11 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією рф.

З початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини зареєстрували 25 907 воєнних злочинів, скоєних на території області.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що українські військові відбили 12 атак окупантів на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках.