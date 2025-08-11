    
11.08.2025  08:23   Рита Парфенова

Сили оборони відбили 12 атак ворога на Харківщині

Українські військові відбили штурмові дії окупантів на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках, не допустивши проривів оборони.

мапа генштаб зсу

Протягом останньої доби на Харківщині зафіксовано інтенсивні бойові дії. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили чотири атаки окупантів у районі Вовчанська. 

На Куп’янському напрямку відбулося вісім атак противника поблизу населених пунктів Радьківка, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та Нова Кругляківка. 

мапа генштаб зсу

Оперативна ситуація в регіоні залишається напруженою, проте під контролем Збройних сил України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ЗСУ відбили наступ ворога в районі Вовчанська.

