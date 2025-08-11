Сили оборони відбили 12 атак ворога на Харківщині

Українські військові відбили штурмові дії окупантів на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках, не допустивши проривів оборони.
Протягом останньої доби на Харківщині зафіксовано інтенсивні бойові дії. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили чотири атаки окупантів у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку відбулося вісім атак противника поблизу населених пунктів Радьківка, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та Нова Кругляківка.
Оперативна ситуація в регіоні залишається напруженою, проте під контролем Збройних сил України.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ЗСУ відбили наступ ворога в районі Вовчанська.
