    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині ЗСУ відбили наступ ворога в районі Вовчанська
10.08.2025  17:03   Дмитро Колонєй

На Харківщині ЗСУ відбили наступ ворога в районі Вовчанська

Оперативна ситуація по Харківщині на 10 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Відбили наступ ворога в районі Вовчанська ЗСУ: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація. 
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили наступ ворога в районі Вовчанська.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
  • На Куп’янському напрямку з початку доби ворог чотири рази йшов уперед на позиції наших захисників у районах населених пунктів Радьківка, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка; на даний час триває два боєзіткнення.

Нагадаємо, ранше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ЗСУ відбили п’ять атак РФ та зафіксували обстріл прикордонного села.

 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.08 Армія Сили оборони на Харківському напрямку знищили десятки укриттів для особового складу ворога 10.08 Надзвичайні події Правоохоронці показали наслідки ворожих ударів по Харківщині (фото) 10.08 Надзвичайні події Загарбники на Харківщин атакували дронами дитячий садок, магазин, приватний будинок та інщі циільні об'єкти
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 