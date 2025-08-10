10.08.2025 17:03 Дмитро Колонєй

На Харківщині ЗСУ відбили наступ ворога в районі Вовчанська

Оперативна ситуація по Харківщині на 10 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили наступ ворога в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог чотири рази йшов уперед на позиції наших захисників у районах населених пунктів Радьківка, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка; на даний час триває два боєзіткнення.

