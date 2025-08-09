На Харківщині ЗСУ відбили п’ять атак РФ та зафіксували обстріл прикордонного села

Сили оборони України зупинили п’ять штурмових дій окупантів на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку українські військові зупинили три атаки противника – в районі Вовчанська та у напрямках населених пунктів Колодязне й Петро-Іванівка.
На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося дві спроби штурму з боку російських військ. Сили оборони відбили атаки поблизу Петропавлівки та у напрямку Ковалівки.
Крім того, зафіксовано обстріл прикордонного села Леміщине Харківської області з території російської федерації.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони за добу відбили дев’ять атак у районі Вовчанська та сім – поблизу Мирного, Куп’янська й Голубівки.
Комментариев: 0
Ваша енергія допоможе вирішити багато завдань. Але можливі конфлікти через боротьбу за лідерство.
Хмари, що вкривали небо у Харкові вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Без опадів.
Щорічно 9 серпня відзначається Всесвітній день книголюбів.
влажность:
давление:
ветер: