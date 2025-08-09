09.08.2025 17:29 Рита Парфенова

На Харківщині ЗСУ відбили п’ять атак РФ та зафіксували обстріл прикордонного села

Сили оборони України зупинили п’ять штурмових дій окупантів на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові зупинили три атаки противника – в районі Вовчанська та у напрямках населених пунктів Колодязне й Петро-Іванівка.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося дві спроби штурму з боку російських військ. Сили оборони відбили атаки поблизу Петропавлівки та у напрямку Ковалівки.

Крім того, зафіксовано обстріл прикордонного села Леміщине Харківської області з території російської федерації.

