    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині ЗСУ відбили п’ять атак РФ та зафіксували обстріл прикордонного села
09.08.2025  17:29   Рита Парфенова

На Харківщині ЗСУ відбили п’ять атак РФ та зафіксували обстріл прикордонного села

Сили оборони України зупинили п’ять штурмових дій окупантів на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

війна в україні

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові зупинили три атаки противника – в районі Вовчанська та у напрямках населених пунктів Колодязне й Петро-Іванівка.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося дві спроби штурму з боку російських військ. Сили оборони відбили атаки поблизу Петропавлівки та у напрямку Ковалівки.

Крім того, зафіксовано обстріл прикордонного села Леміщине Харківської області з території російської федерації.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони за добу відбили дев’ять атак у районі Вовчанська та сім – поблизу Мирного, Куп’янська й Голубівки.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.08 Армія 15 атак за добу: ворог тисне на Вовчанськ і Куп’янський напрямок 07.08 Армія Де саме билися ЗСУ з окупантами на Харківщині: карта боїв за добу 06.08 Армія На Харківщині за добу відбито 12 атак росіян
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 