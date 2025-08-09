    
09.08.2025  09:05   Рита Парфенова

На Харківщині за добу відбулося 16 боєзіткнень на двох напрямках

Сили оборони за добу відбили дев’ять атак у районі Вовчанська та сім – поблизу Мирного, Куп’янська й Голубівки.

Протягом минулої доби на Харківщині тривали інтенсивні бойові дії. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку сталося дев’ять боєзіткнень у районі Вовчанська та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку українські підрозділи відбили сім атак російських військ. Противник намагався штурмувати позиції Сил оборони в районах Мирного, Куп’янська, Голубівки та в напрямку Нової Кругляківки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі війська рф атакували населені пункти Харківської області ударними безпілотниками. Пошкоджено лікарні, школи, житлові будинки та зерносховище. Є поранені, серед них дитина.

