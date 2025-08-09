На Харківщині за добу відбулося 16 боєзіткнень на двох напрямках

Сили оборони за добу відбили дев’ять атак у районі Вовчанська та сім – поблизу Мирного, Куп’янська й Голубівки.
Протягом минулої доби на Харківщині тривали інтенсивні бойові дії. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку сталося дев’ять боєзіткнень у районі Вовчанська та в напрямку Нововасилівки.
На Куп’янському напрямку українські підрозділи відбили сім атак російських військ. Противник намагався штурмувати позиції Сил оборони в районах Мирного, Куп’янська, Голубівки та в напрямку Нової Кругляківки.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі війська рф атакували населені пункти Харківської області ударними безпілотниками. Пошкоджено лікарні, школи, житлові будинки та зерносховище. Є поранені, серед них дитина.
Комментариев: 0
Ваша енергія допоможе вирішити багато завдань. Але можливі конфлікти через боротьбу за лідерство.
Хмари, що вкривали небо у Харкові вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Без опадів.
Щорічно 9 серпня відзначається Всесвітній день книголюбів.
влажность:
давление:
ветер: