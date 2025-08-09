    
09.08.2025  08:43   Рита Парфенова

Нічна атака дронами по Харківщині: пожежі в лікарнях, школах та житлових будинках, є постраждалі (фото)

Вночі війська рф атакували населені пункти Харківської області ударними безпілотниками.


Фото: ГУ ДСНС

Вночі проти 9 серпня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по населених пунктах Харківської області. Пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури у кількох районах. Є поранені, серед них дитина.  Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Богодухівський район

У селищі Золочів загорілася одноповерхова адміністративна будівля на території лікарні. Пожежу ліквідували, постраждалих немає.

Чугуївський район

У селі Клугіно-Башкирівка горіли квартири у чотириповерховому житловому будинку. Постраждали шестеро людей, серед них одна дитина.

Масована атака дронами по Харківщині

Ізюмський район

У Балаклії сталося займання адміністративної будівлі та приватного будинку.

У селі Калинове Борівської громади вогонь пошкодив будівлі навчального закладу та місцевого клубу. Постраждалих немає.

Масована атака дронами по Харківщині

Куп’янський район

У селищі Шевченкове горіли класи навчального закладу, гуртожиток іншого навчального закладу, гаражі та автомобілі.

У селі Одрадне Шевченківської громади пошкоджено дах зерносховища, загорілося розлите паливо.

У селі Млинки Шевченківської громади вогонь охопив будівлю лікувального закладу та господарчу споруду. Постраждалих немає.

Масована атака дронами по Харківщині

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атак та уточнюють масштаби руйнувань.

Масована атака дронами по Харківщині

