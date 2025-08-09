Нічна атака дронами по Харківщині: пожежі в лікарнях, школах та житлових будинках, є постраждалі (фото)

Вночі війська рф атакували населені пункти Харківської області ударними безпілотниками.
Вночі проти 9 серпня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по населених пунктах Харківської області. Пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури у кількох районах. Є поранені, серед них дитина. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
У селищі Золочів загорілася одноповерхова адміністративна будівля на території лікарні. Пожежу ліквідували, постраждалих немає.
У селі Клугіно-Башкирівка горіли квартири у чотириповерховому житловому будинку. Постраждали шестеро людей, серед них одна дитина.
У Балаклії сталося займання адміністративної будівлі та приватного будинку.
У селі Калинове Борівської громади вогонь пошкодив будівлі навчального закладу та місцевого клубу. Постраждалих немає.
У селищі Шевченкове горіли класи навчального закладу, гуртожиток іншого навчального закладу, гаражі та автомобілі.
У селі Одрадне Шевченківської громади пошкоджено дах зерносховища, загорілося розлите паливо.
У селі Млинки Шевченківської громади вогонь охопив будівлю лікувального закладу та господарчу споруду. Постраждалих немає.
Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атак та уточнюють масштаби руйнувань.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 7 на 8 сепрня під ворожими ударами опинилися Харків і ще сім населених пунктів Харківської області.
