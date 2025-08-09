09.08.2025 08:43 Рита Парфенова

Нічна атака дронами по Харківщині: пожежі в лікарнях, школах та житлових будинках, є постраждалі (фото)

Вночі війська рф атакували населені пункти Харківської області ударними безпілотниками.



Фото: ГУ ДСНС

Вночі проти 9 серпня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по населених пунктах Харківської області. Пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури у кількох районах. Є поранені, серед них дитина. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Богодухівський район

У селищі Золочів загорілася одноповерхова адміністративна будівля на території лікарні. Пожежу ліквідували, постраждалих немає.

Чугуївський район

У селі Клугіно-Башкирівка горіли квартири у чотириповерховому житловому будинку. Постраждали шестеро людей, серед них одна дитина.

Ізюмський район

У Балаклії сталося займання адміністративної будівлі та приватного будинку.

У селі Калинове Борівської громади вогонь пошкодив будівлі навчального закладу та місцевого клубу. Постраждалих немає.

Куп’янський район

У селищі Шевченкове горіли класи навчального закладу, гуртожиток іншого навчального закладу, гаражі та автомобілі.

У селі Одрадне Шевченківської громади пошкоджено дах зерносховища, загорілося розлите паливо.

У селі Млинки Шевченківської громади вогонь охопив будівлю лікувального закладу та господарчу споруду. Постраждалих немає.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атак та уточнюють масштаби руйнувань.

