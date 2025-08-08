Протягом доби під ворожими обстрілами – Харків і ще 7 населених пунктів області

Росіяни атакували Харківщину ракетами, авіабомбами та дронами. Постраждали п’ятеро людей, пошкоджено понад десять об’єктів цивільної інфраструктури.
За минулу добу під ворожими ударами опинилися Харків і ще сім населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Унаслідок атак постраждали п’ятеро цивільних осіб.
Також звернулися по допомогу ще двоє людей – 54-річний чоловік і 51-річна жінка, які зазнали поранень у Куп’янську 6 серпня.
Близько 23:55 російський безпілотник вдарив по цивільному підприємству в Салтівському районі Харкова. Виникла пожежа на даху чотириповерхової будівлі. Горіли покрівля та технічний поверх на площі 500 кв. м. Полум’я оперативно загасили.
Унаслідок обстрілів пошкоджено низку об’єктів цивільної інфраструктури:
Російські війська застосовували широкий арсенал озброєння, зокрема:
