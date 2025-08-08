08.08.2025 09:32 Рита Парфенова

Протягом доби під ворожими обстрілами – Харків і ще 7 населених пунктів області

Росіяни атакували Харківщину ракетами, авіабомбами та дронами. Постраждали п’ятеро людей, пошкоджено понад десять об’єктів цивільної інфраструктури.



На фото м. Харків

Фото: ХОВА

За минулу добу під ворожими ударами опинилися Харків і ще сім населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Унаслідок атак постраждали п’ятеро цивільних осіб.

в Харкові – 66-річний чоловік та 63-річна жінка;

в Куп’янську – 63-річний чоловік;

в Балаклії – 53-річний чоловік і 55-річна жінка.

Також звернулися по допомогу ще двоє людей – 54-річний чоловік і 51-річна жінка, які зазнали поранень у Куп’янську 6 серпня.

Близько 23:55 російський безпілотник вдарив по цивільному підприємству в Салтівському районі Харкова. Виникла пожежа на даху чотириповерхової будівлі. Горіли покрівля та технічний поверх на площі 500 кв. м. Полум’я оперативно загасили.

Унаслідок обстрілів пошкоджено низку об’єктів цивільної інфраструктури:

у Харкові – виробничу споруду та два автомобілі;

у Куп’янському районі – приватний будинок у сел. Ківшарівка, автомобіль у м. Куп’янськ, територію зернового току в с. Плоске;

у Балаклії – дитячий оздоровчий табір;

у с. Бугаївка Чугуївського району – автомобіль;

у с. Клинова-Новоселівка Богодухівського району – ліцей, приватний будинок і два авто;

у сел. Коломак – приватний будинок, господарчу споруду та лінії електропередач.

Російські війська застосовували широкий арсенал озброєння, зокрема:

4 некеровані авіаційні ракети;

2 ракети «Іскандер-М»;

5 керованих авіабомб (КАБ);

6 дронів-камікадзе типу «Шахед»;

2 БпЛА «Герань-2»;

7 ударних fpv-дронів.

