08.08.2025  09:11   Рита Парфенова

Нічна атака на Харків: у Салтівському районі горіла офісна будівля (відео, фото)

Внаслідок ворожого удару безпілотником постраждали двоє цивільних, пожежу гасили 50 рятувальників.


Фото: ГУ ДСНС

У ніч на 8 серпня, о 23:55, російський безпілотник вдарив по цивільному підприємству в Салтівському районі Харкова. Внаслідок влучання виникла пожежа у чотириповерховій офісній будівлі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Горіли конструкції покрівлі та технічного поверху на площі близько 500 кв. м.

Постраждали двоє людей — чоловік 1959 року народження та жінка 1962 року. Обоє отримали гостру стресову реакцію.

Для гасіння пожежі було залучено 50 рятувальників та 13 одиниць техніки, у тому числі піротехнічний розрахунок ДСНС.

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятквальники ДСНС протягом доби ліквідували чотири пожежі, спричинені російськими обстрілами. Один з ударів дрону по офісній будівлі у Харкові призвів до поранення двох людей.

Ворожий БпЛА влучив по офісній будівлі у Харкові

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
