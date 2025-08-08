Нічна атака на Харків: у Салтівському районі горіла офісна будівля (відео, фото)

Внаслідок ворожого удару безпілотником постраждали двоє цивільних, пожежу гасили 50 рятувальників.
У ніч на 8 серпня, о 23:55, російський безпілотник вдарив по цивільному підприємству в Салтівському районі Харкова. Внаслідок влучання виникла пожежа у чотириповерховій офісній будівлі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Горіли конструкції покрівлі та технічного поверху на площі близько 500 кв. м.
Постраждали двоє людей — чоловік 1959 року народження та жінка 1962 року. Обоє отримали гостру стресову реакцію.
Для гасіння пожежі було залучено 50 рятувальників та 13 одиниць техніки, у тому числі піротехнічний розрахунок ДСНС.
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятквальники ДСНС протягом доби ліквідували чотири пожежі, спричинені російськими обстрілами. Один з ударів дрону по офісній будівлі у Харкові призвів до поранення двох людей.
