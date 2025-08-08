08.08.2025 08:57 Рита Парфенова

На Харківщині сьогодні проводять підривні роботи у двох районах

Жителів попереджають про можливі вибухи — це планове знешкодження боєприпасів.

У п’ятницю, 8 серпня, на території Харківської області тривають роботи з розмінування. Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація, передає РЕДПОСТ.

Фахівці проводять підривні роботи у кількох локаціях:

з 09:00 до 12:00 – поблизу села Іванчуківка Ізюмського району;

з 09:00 до 10:00 – в районі Миколаївки Чугуївського району;

з 09:00 до 13:00 – поблизу населеного пункту Таранівка Чугуївського району;

з 10:30 до 11:30 – біля сіл Бражківка та Рідне Ізюмського району.

Мешканців області закликають зберігати спокій у разі звуків вибухів – йдеться про планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.

