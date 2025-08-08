На Харківщині сьогодні проводять підривні роботи у двох районах

Жителів попереджають про можливі вибухи — це планове знешкодження боєприпасів.
У п’ятницю, 8 серпня, на території Харківської області тривають роботи з розмінування. Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація, передає РЕДПОСТ.
Фахівці проводять підривні роботи у кількох локаціях:
Мешканців області закликають зберігати спокій у разі звуків вибухів – йдеться про планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятквальники ДСНС протягом доби ліквідували чотири пожежі, спричинені російськими обстрілами. Один з ударів дрону по офісній будівлі у Харкові призвів до поранення двох людей.
