    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині сьогодні проводять підривні роботи у двох районах
08.08.2025  08:57   Рита Парфенова

На Харківщині сьогодні проводять підривні роботи у двох районах

Жителів попереджають про можливі вибухи — це планове знешкодження боєприпасів.

розмінування

У п’ятницю, 8 серпня, на території Харківської області тривають роботи з розмінування. Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація, передає РЕДПОСТ.

Фахівці проводять підривні роботи у кількох локаціях:

  • з 09:00 до 12:00 – поблизу села Іванчуківка Ізюмського району;
  • з 09:00 до 10:00 – в районі Миколаївки Чугуївського району;
  • з 09:00 до 13:00 – поблизу населеного пункту Таранівка Чугуївського району;
  • з 10:30 до 11:30 – біля сіл Бражківка та Рідне Ізюмського району.

Мешканців області закликають зберігати спокій у разі звуків вибухів – йдеться про планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятквальники ДСНС протягом доби ліквідували чотири пожежі, спричинені російськими обстрілами. Один з ударів дрону по офісній будівлі у Харкові призвів до поранення двох людей.

Тэги:  розмінування, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.08 Надзвичайні події Сапери розміновують ЛЕП в Ізюмському районі (відео) 31.07 Надзвичайні події На Харківщині поблизу Таранівки проводитимуть підривні роботи 30.07 Надзвичайні події У кількох районах Харківщини проводять підриви під час розмінування
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 