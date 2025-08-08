    
Главная Новини Харкова Армія 15 атак за добу: ворог тисне на Вовчанськ і Куп’янський напрямок
08.08.2025  08:41   Рита Парфенова

15 атак за добу: ворог тисне на Вовчанськ і Куп’янський напрямок

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках зафіксовано активні бойові дії: українські захисники стримали 15 ворожих атак поблизу ключових населених пунктів.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Упродовж минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку російські війська здійснили п’ять штурмів українських позицій у районах Вовчанська та Фиголівки. Усі атаки були відбиті силами оборони.

Найінтенсивніші бойові дії зафіксовано на Куп’янському напрямку. Там ворог десять разів намагався прорвати українську оборону поблизу населених пунктів Мирне, Голубівка, Кіндрашівка, Степова Новоселівка та Загризове.

генштаб зсу мапа

Раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни на Харківщині атакують Сили оборони під Вовчанськом, Мирним, Голубівкою, Кіндрашівкою та Загризовим.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
