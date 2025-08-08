08.08.2025 08:41 Рита Парфенова

15 атак за добу: ворог тисне на Вовчанськ і Куп’янський напрямок

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках зафіксовано активні бойові дії: українські захисники стримали 15 ворожих атак поблизу ключових населених пунктів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Упродовж минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку російські війська здійснили п’ять штурмів українських позицій у районах Вовчанська та Фиголівки. Усі атаки були відбиті силами оборони.

Найінтенсивніші бойові дії зафіксовано на Куп’янському напрямку. Там ворог десять разів намагався прорвати українську оборону поблизу населених пунктів Мирне, Голубівка, Кіндрашівка, Степова Новоселівка та Загризове.

