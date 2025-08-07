    
Главная Новини Харкова Армія Росіяни на Харківщині атакують Сили оборони під Вовчанськом, Мирним, Голубівкою, Кіндрашівкою та Загризовим
07.08.2025  17:09   Дмитро Колонєй

Росіяни на Харківщині атакують Сили оборони під Вовчанськом, Мирним, Голубівкою, Кіндрашівкою та Загризовим

Оперативна ситуація по Харківщині на 7 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував двічі у районі Вовчанська, одне боєзіткнення наразі триває.
  • На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили шість атак у районах Мирного, Голубівки, Кіндрашівки та Загризового, три боєзіткнення тривають дотепер.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку за добу ліквідовано 27 окупантів, знищено понад 150 одиниць техніки.

 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Материалы по теме

 
