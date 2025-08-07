07.08.2025 17:09 Дмитро Колонєй

Росіяни на Харківщині атакують Сили оборони під Вовчанськом, Мирним, Голубівкою, Кіндрашівкою та Загризовим

Оперативна ситуація по Харківщині на 7 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував двічі у районі Вовчанська, одне боєзіткнення наразі триває.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили шість атак у районах Мирного, Голубівки, Кіндрашівки та Загризового, три боєзіткнення тривають дотепер.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку за добу ліквідовано 27 окупантів, знищено понад 150 одиниць техніки.