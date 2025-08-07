    
07.08.2025  13:13   Рита Парфенова

На Харківському напрямку за добу ліквідовано 27 окупантів, знищено понад 150 одиниць техніки

За добу ворог здійснив 568 обстрілів на позиціях Сил оборони, зокрема 163 удари дронами-камікадзе. Втрати армії рф — 44 особи та десятки одиниць техніки й укриттів.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 7 серпня оперативна обстановка в зоні відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Харків» залишається напруженою та суттєвих змін не зазнала.

Протягом минулої доби противник здійснив п’ять спроб прориву оборони українських підрозділів. Зафіксовано 7 авіаударів із застосуванням 8 керованих авіабомб (КАБ) і 44 некерованих авіаційних ракет (НАР). Загалом по українських позиціях завдано 568 обстрілів, з яких 163 – за допомогою дронів-камікадзе.

Втрати російських військ за добу становили 44 особи, з яких 27 – безповоротні. Також знищено або пошкоджено 152 одиниці озброєння та техніки противника. Зокрема:

  • 2 артилерійські системи,
  • 28 автомобілів,
  • 113 безпілотників,
  • 9 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, Сили оборони знищили:

  • 99 укриттів для особового складу,
  • 7 стартових позицій БПЛА,
  • 1 місце зберігання боєприпасів.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ, контролюють ситуацію в регіоні та виконують завдання із захисту держави.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині відбили 13 атак росіян за добу. Найбільше боїв – на Куп’янському напрямку, під ударами опинилися кілька населених пунктів.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
В этот день 

 
 

