На Харківському напрямку за добу ліквідовано 27 окупантів, знищено понад 150 одиниць техніки

За добу ворог здійснив 568 обстрілів на позиціях Сил оборони, зокрема 163 удари дронами-камікадзе. Втрати армії рф — 44 особи та десятки одиниць техніки й укриттів.
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 7 серпня оперативна обстановка в зоні відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Харків» залишається напруженою та суттєвих змін не зазнала.
Протягом минулої доби противник здійснив п’ять спроб прориву оборони українських підрозділів. Зафіксовано 7 авіаударів із застосуванням 8 керованих авіабомб (КАБ) і 44 некерованих авіаційних ракет (НАР). Загалом по українських позиціях завдано 568 обстрілів, з яких 163 – за допомогою дронів-камікадзе.
Втрати російських військ за добу становили 44 особи, з яких 27 – безповоротні. Також знищено або пошкоджено 152 одиниці озброєння та техніки противника. Зокрема:
Крім того, Сили оборони знищили:
Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ, контролюють ситуацію в регіоні та виконують завдання із захисту держави.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині відбили 13 атак росіян за добу. Найбільше боїв – на Куп’янському напрямку, під ударами опинилися кілька населених пунктів.
