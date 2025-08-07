07.08.2025 13:13 Рита Парфенова

На Харківському напрямку за добу ліквідовано 27 окупантів, знищено понад 150 одиниць техніки

За добу ворог здійснив 568 обстрілів на позиціях Сил оборони, зокрема 163 удари дронами-камікадзе. Втрати армії рф — 44 особи та десятки одиниць техніки й укриттів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 7 серпня оперативна обстановка в зоні відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Харків» залишається напруженою та суттєвих змін не зазнала.

Протягом минулої доби противник здійснив п’ять спроб прориву оборони українських підрозділів. Зафіксовано 7 авіаударів із застосуванням 8 керованих авіабомб (КАБ) і 44 некерованих авіаційних ракет (НАР). Загалом по українських позиціях завдано 568 обстрілів, з яких 163 – за допомогою дронів-камікадзе.

Втрати російських військ за добу становили 44 особи, з яких 27 – безповоротні. Також знищено або пошкоджено 152 одиниці озброєння та техніки противника. Зокрема:

2 артилерійські системи,

28 автомобілів,

113 безпілотників,

9 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, Сили оборони знищили:

99 укриттів для особового складу,

7 стартових позицій БПЛА,

1 місце зберігання боєприпасів.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ, контролюють ситуацію в регіоні та виконують завдання із захисту держави.

