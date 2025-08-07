Де саме билися ЗСУ з окупантами на Харківщині: карта боїв за добу

Українські військові відбили 13 атак росіян за добу. Найбільше боїв – на Куп’янському напрямку, під ударами опинилися кілька населених пунктів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Протягом останньої доби на Південно-Слобожанському напрямку сталося чотири бойові зіткнення поблизу населеного пункту Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку ситуація залишається напруженою — українські захисники відбили дев’ять атак російських військ. Противник намагався прорватися в районах населених пунктів Нова Кругляківка, Голубівка, Тищенківка, Загризове, а також у напрямках Куп’янська і Курилівки.
Російська армія завдавала авіаційних ударів по кількох населених пунктах регіону, зокрема по Шев’яківці, Семенівці, Хатньому, Охрімівці та самому Куп’янську.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони відбили дев'ять атак ворога на Харківщині.
Комментариев: 0
Сприятливий час для наведення порядку в роботі й особистому житті. Уникайте надмірної критичності до себе й інших.
Із самого ранку очікується дощ із грозою. До самого вечора буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
7 серпня в Україні та світі відзначають День професійного спікера.
влажность:
давление:
ветер: