    
Де саме билися ЗСУ з окупантами на Харківщині: карта боїв за добу
07.08.2025  08:12   Рита Парфенова

Де саме билися ЗСУ з окупантами на Харківщині: карта боїв за добу

Українські військові відбили 13 атак росіян за добу. Найбільше боїв – на Куп’янському напрямку, під ударами опинилися кілька населених пунктів.

мапа генштаб зсу

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Протягом останньої доби на Південно-Слобожанському напрямку сталося чотири бойові зіткнення поблизу населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ситуація залишається напруженою — українські захисники відбили дев’ять атак російських військ. Противник намагався прорватися в районах населених пунктів Нова Кругляківка, Голубівка, Тищенківка, Загризове, а також у напрямках Куп’янська і Курилівки.

мапа генштаб зсу
 
Російська армія завдавала авіаційних ударів по кількох населених пунктах регіону, зокрема по Шев’яківці, Семенівці, Хатньому, Охрімівці та самому Куп’янську.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони відбили дев'ять атак ворога на Харківщині.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
