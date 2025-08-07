07.08.2025 08:12 Рита Парфенова

Де саме билися ЗСУ з окупантами на Харківщині: карта боїв за добу

Українські військові відбили 13 атак росіян за добу. Найбільше боїв – на Куп’янському напрямку, під ударами опинилися кілька населених пунктів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Протягом останньої доби на Південно-Слобожанському напрямку сталося чотири бойові зіткнення поблизу населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ситуація залишається напруженою — українські захисники відбили дев’ять атак російських військ. Противник намагався прорватися в районах населених пунктів Нова Кругляківка, Голубівка, Тищенківка, Загризове, а також у напрямках Куп’янська і Курилівки.





Російська армія завдавала авіаційних ударів по кількох населених пунктах регіону, зокрема по Шев’яківці, Семенівці, Хатньому, Охрімівці та самому Куп’янську.

