Куди вдарили військові рф на Харківщині: є поранені, зруйноване житло та база відпочинку

Протягом доби російські війська атакували чотири райони Харківської області. У результаті обстрілів постраждали мирні жителі, пошкоджено багатоквартирні й приватні будинки, об’єкти відпочинку та електромережі.
Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по чотирьох населених пунктах Харківської області, внаслідок чого постраждали троє цивільних. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
У місті Куп’янськ поранення отримали двоє чоловіків віком 45 і 55 років. Ще одна постраждала – 86-річна жінка в селищі Борова Ізюмського району. Крім того, за медичною допомогою звернулися дві жінки – 75 і 86 років, які зазнали поранень у Куп’янську під час обстрілу 5 серпня.
Окупанти застосували різні типи озброєння:
Серед пошкодженої інфраструктури:
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині відбили 13 атак росіян за добу. Найбільше боїв – на Куп’янському напрямку, під ударами опинилися кілька населених пунктів.
