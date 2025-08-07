07.08.2025 08:36 Рита Парфенова

Куди вдарили військові рф на Харківщині: є поранені, зруйноване житло та база відпочинку

Протягом доби російські війська атакували чотири райони Харківської області. У результаті обстрілів постраждали мирні жителі, пошкоджено багатоквартирні й приватні будинки, об’єкти відпочинку та електромережі.



На фото с. Одноробівка

Фото: ХОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по чотирьох населених пунктах Харківської області, внаслідок чого постраждали троє цивільних. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У місті Куп’янськ поранення отримали двоє чоловіків віком 45 і 55 років. Ще одна постраждала – 86-річна жінка в селищі Борова Ізюмського району. Крім того, за медичною допомогою звернулися дві жінки – 75 і 86 років, які зазнали поранень у Куп’янську під час обстрілу 5 серпня.

Окупанти застосували різні типи озброєння:

вісім авіабомб типу КАБ;

три ударні БпЛА «Герань-2»;

один дрон-камікадзе типу «Ланцет»;

три FPV-дрони.

Серед пошкодженої інфраструктури:

у Боровій Ізюмського району зруйновано багатоквартирний будинок та автомобіль;

у селі Хотімля Чугуївського району постраждала будівля бази відпочинку;

у селі Одноробівка Богодухівського району пошкоджено приватний будинок і електромережі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині відбили 13 атак росіян за добу. Найбільше боїв – на Куп’янському напрямку, під ударами опинилися кілька населених пунктів.