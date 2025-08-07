    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Хотімлі на Харківщині після атаки дронів спалахнула пожежа (фото)
07.08.2025  09:01   Рита Парфенова

У Хотімлі на Харківщині після атаки дронів спалахнула пожежа (фото)

Вночі по селу Хотімля Чугуївського району ворог завдав удару дронами-камікадзе. Унаслідок влучання загорілася двоповерхова будівля. Жертв немає.

хотомля харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У ніч на 7 серпня російські війська атакували село Хотімля Старосалтівської громади Чугуївського району ударними безпілотниками. Одне з влучань спричинило пожежу в двоповерховій будівлі – загорілися конструктивні елементи на площі 30 квадратних метрів.\

Жертв і постраждалих немає.

До гасіння залучалися вогнеборці місцевої пожежної охорони з селища Вільча, рятувальники та медики ДСНС, а також офіцер-рятувальник громади. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати завдяки злагодженим діям усіх служб.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби російські війська атакували чотири райони Харківської області. У результаті обстрілів постраждали мирні жителі, пошкоджено багатоквартирні й приватні будинки, об’єкти відпочинку та електромережі.

В этот день 

 
 

