У Хотімлі на Харківщині після атаки дронів спалахнула пожежа (фото)

Вночі по селу Хотімля Чугуївського району ворог завдав удару дронами-камікадзе. Унаслідок влучання загорілася двоповерхова будівля. Жертв немає.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
У ніч на 7 серпня російські війська атакували село Хотімля Старосалтівської громади Чугуївського району ударними безпілотниками. Одне з влучань спричинило пожежу в двоповерховій будівлі – загорілися конструктивні елементи на площі 30 квадратних метрів.\
Жертв і постраждалих немає.
До гасіння залучалися вогнеборці місцевої пожежної охорони з селища Вільча, рятувальники та медики ДСНС, а також офіцер-рятувальник громади. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати завдяки злагодженим діям усіх служб.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби російські війська атакували чотири райони Харківської області. У результаті обстрілів постраждали мирні жителі, пошкоджено багатоквартирні й приватні будинки, об’єкти відпочинку та електромережі.
