    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові судитимуть чоловіка, який за 13 тисяч «домовлявся» про іспит у ТСЦ
07.08.2025  09:37   Рита Парфенова

У Харкові судитимуть чоловіка, який за 13 тисяч «домовлявся» про іспит у ТСЦ

56-річний харків’янин вимагав гроші за «вирішення питання» з практичним іспитом на водійські права категорії «C». Йому загрожує кримінальна відповідальність за вплив на посадовців.

У Харкові «бігунка» судитимуть за спробу вплинути на іспит у ТСЦ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

До суду направлено обвинувальний акт щодо 56-річного мешканця Харкова, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень службовими особами. Йдеться про ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у березні 2025 року обвинувачений пообіцяв знайомому допомогу в проходженні практичного іспиту для отримання посвідчення водія категорії «C».

У Харкові «бігунка» судитимуть за спробу вплинути на іспит у ТСЦ

За свої послуги чоловік спочатку вимагав 14 000 грн, але пізніше погодився на суму 13 000 грн. Він запевняв, що має зв’язки з працівниками територіального сервісного центру МВС. У квітні він отримав обумовлену суму грошей поблизу одного з ТСЦ у Харкові.

Справу розглядатиме Київський районний суд м. Харкова.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ділок прикидався власником автошколи у Харкові та за хабар оформив водійські права жінці.
Тэги:  прокуратура, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.08 Надзвичайні події Після рішення суду 8 гектарів лісу біля Печенізького водосховища повернули державі 04.08 Надзвичайні події Суд обирає запобіжний захід для чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ 01.08 Надзвичайні події На Харківщині через занижену оцінку рекреаційної землі бюджет втратив понад 15 млн грн
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 