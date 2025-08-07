07.08.2025 09:37 Рита Парфенова

У Харкові судитимуть чоловіка, який за 13 тисяч «домовлявся» про іспит у ТСЦ

56-річний харків’янин вимагав гроші за «вирішення питання» з практичним іспитом на водійські права категорії «C». Йому загрожує кримінальна відповідальність за вплив на посадовців.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

До суду направлено обвинувальний акт щодо 56-річного мешканця Харкова, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень службовими особами. Йдеться про ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у березні 2025 року обвинувачений пообіцяв знайомому допомогу в проходженні практичного іспиту для отримання посвідчення водія категорії «C».

За свої послуги чоловік спочатку вимагав 14 000 грн, але пізніше погодився на суму 13 000 грн. Він запевняв, що має зв’язки з працівниками територіального сервісного центру МВС. У квітні він отримав обумовлену суму грошей поблизу одного з ТСЦ у Харкові.

Справу розглядатиме Київський районний суд м. Харкова.

