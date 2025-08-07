07.08.2025 09:58 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 7 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 7 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 14

Золочів – 13

Богодухів – 12

Коломак – 15

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 12

Слобожанське – 13

Куп’янськ – 11

Берестин – 11

Лозова – 11

Ізюм – 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

