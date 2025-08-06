Який радіаційний фон в Харкові та області на 6 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 6 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 5 серпня 2025 року.
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Не відкладайте справи, бо шанс може не повторитися. Віра в себе сьогодні — найкраще «лікування».
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