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06.08.2025  09:54   

Який радіаційний фон в Харкові та області на 6 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

радіація

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 6 серпня 2025 року радіаційний фон  (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

  • Харків – 12
  • Золочів – 13
  • Богодухів – 10
  • Коломак – 11
  • Великий Бурлук – 13
  • Печеніги – 13
  • Слобожанське – 19
  • Куп’янськ – 19
  • Берестин – 12
  • Лозова – 14
  • Ізюм – 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 5 серпня 2025 року.

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