06.08.2025 09:54

Який радіаційний фон в Харкові та області на 6 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 6 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 12

Золочів – 13

Богодухів – 10

Коломак – 11

Великий Бурлук – 13

Печеніги – 13

Слобожанське – 19

Куп’янськ – 19

Берестин – 12

Лозова – 14

Ізюм – 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 5 серпня 2025 року.