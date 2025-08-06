06.08.2025 10:19 Рита Парфенова

У Харкові пройде позачергова сесія міськради: на порядку денному бюджет, соціальні програми та відбудова

42-га позачергова сесія Харківської міської ради VIII скликання пройде в онлайн-форматі 7 серпня. Депутати планують розглянути 42 питання.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ, у четвер, 7 серпня, відбудеться 42-га позачергова сесія Харківської міської ради VIII скликання. Засідання пройде в дистанційному режимі згідно з розпорядженням міського голови Ігоря Терехова від 4 серпня 2025 року №220.

На порядку денному — 42 основних питання та блок "Різне". Серед ключових тем – внесення змін до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік, ухвалення нових програм і коригування чинних, що охоплюють соціальний захист, охорону здоров’я, освіту, фізичну культуру, житлово-комунальне господарство, транспорт, безпеку та міжнародне співробітництво.

Зокрема, депутати розглянуть:

зміни до Програми відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф;

нову програму соціального захисту на 2026–2030 роки;

комплексну програму інновацій у галузі охорони здоров’я;

програму увічнення пам’яті учасників Другої світової війни та захисників України.

Також у порядку денному — фінансова підтримка КП «Шляхрембуд», погодження правочинів КП «Харківський метрополітен», земельні питання (оренда, приватизація, продаж), питання комунальної власності, інформатизації, гендерної політики, реагування на надзвичайні ситуації, спортивних програм і міжнародного іміджу міста.

Окремим пунктом винесено продовження роботи тимчасової контрольної комісії щодо ТОВ «Коксохімічний завод «Новомет».

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові триває розробка проєктів із відновлення житлового фонду.