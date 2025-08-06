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06.08.2025  10:19   Рита Парфенова

У Харкові пройде позачергова сесія міськради: на порядку денному бюджет, соціальні програми та відбудова

42-га позачергова сесія Харківської міської ради VIII скликання пройде в онлайн-форматі 7 серпня. Депутати планують розглянути 42 питання.


Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ, у четвер, 7 серпня, відбудеться 42-га позачергова сесія Харківської міської ради VIII скликання. Засідання пройде в дистанційному режимі згідно з розпорядженням міського голови Ігоря Терехова від 4 серпня 2025 року №220.

На порядку денному — 42 основних питання та блок "Різне". Серед ключових тем – внесення змін до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік, ухвалення нових програм і коригування чинних, що охоплюють соціальний захист, охорону здоров’я, освіту, фізичну культуру, житлово-комунальне господарство, транспорт, безпеку та міжнародне співробітництво.

Зокрема, депутати розглянуть:

  • зміни до Програми відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф;
  • нову програму соціального захисту на 2026–2030 роки;
  • комплексну програму інновацій у галузі охорони здоров’я;
  • програму увічнення пам’яті учасників Другої світової війни та захисників України.

Також у порядку денному — фінансова підтримка КП «Шляхрембуд», погодження правочинів КП «Харківський метрополітен», земельні питання (оренда, приватизація, продаж), питання комунальної власності, інформатизації, гендерної політики, реагування на надзвичайні ситуації, спортивних програм і міжнародного іміджу міста.

Окремим пунктом винесено продовження роботи тимчасової контрольної комісії щодо ТОВ «Коксохімічний завод «Новомет».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові триває розробка проєктів із відновлення житлового фонду.

 

Тэги:  сесія, харків
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