У Харкові пройде позачергова сесія міськради: на порядку денному бюджет, соціальні програми та відбудова

42-га позачергова сесія Харківської міської ради VIII скликання пройде в онлайн-форматі 7 серпня. Депутати планують розглянути 42 питання.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у четвер, 7 серпня, відбудеться 42-га позачергова сесія Харківської міської ради VIII скликання. Засідання пройде в дистанційному режимі згідно з розпорядженням міського голови Ігоря Терехова від 4 серпня 2025 року №220.
На порядку денному — 42 основних питання та блок "Різне". Серед ключових тем – внесення змін до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік, ухвалення нових програм і коригування чинних, що охоплюють соціальний захист, охорону здоров’я, освіту, фізичну культуру, житлово-комунальне господарство, транспорт, безпеку та міжнародне співробітництво.
Зокрема, депутати розглянуть:
Також у порядку денному — фінансова підтримка КП «Шляхрембуд», погодження правочинів КП «Харківський метрополітен», земельні питання (оренда, приватизація, продаж), питання комунальної власності, інформатизації, гендерної політики, реагування на надзвичайні ситуації, спортивних програм і міжнародного іміджу міста.
Окремим пунктом винесено продовження роботи тимчасової контрольної комісії щодо ТОВ «Коксохімічний завод «Новомет».
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