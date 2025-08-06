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06.08.2025  10:53   Рита Парфенова

Поліція Харківщини відкрила 11 проваджень через нові атаки рф: фото наслідків

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та п’ять районів області, застосувавши дрони, авіабомби й артилерію.

наслідки обстрілу харкова та районів області

Упродовж минулої доби війська рф обстріляли Харків, а також Харківський, Чугуївський, Богодухівський, Ізюмський та Куп’янський райони. Росіяни застосували керовані авіабомби, безпілотники різних типів, артилерію та FPV-дрони. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Увечері 5 серпня два ударні дрони влучили по Київському району Харкова. Один із них поцілив в автозаправну станцію — постраждала 20-річна жінка, яка перебувала на об’єкті. Її з осколковими пораненнями госпіталізували. Інший безпілотник влучив у дорожнє покриття поблизу житлового будинку — пошкоджено вікна, обійшлося без постраждалих.

наслідки обстрілу харкова та районів області

У Куп’янську внаслідок авіаудару зруйновано кілька багатоквартирних будинків. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди.

наслідки обстрілу харкова та районів області

наслідки обстрілу харкова та районів області

В Ізюмському районі ворожі дрони пошкодили паркан підприємства та приватні домоволодіння.

наслідки обстрілу харкова та районів області

У селі Перовське Богодухівського району внаслідок атаки безпілотника пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

5 серпня слідчі поліції провели 18 оглядів місць обстрілів і зафіксували 11 нових кримінальних проваджень за фактами порушення законів і звичаїв війни. З початку повномасштабної війни в ЄРДР уже внесено дані про 25 855 воєнних злочинів, скоєних на території Харківської області.

наслідки обстрілу харкова та районів області

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 5 серпня російські війська двічі атакували Київський район Харкова дронами типу «Молнія». Одна з БпЛА влучила в автозаправку, інша – між багатоповерхівками.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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