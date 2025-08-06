06.08.2025 08:30 Рита Парфенова

Удар дронів по Харкову: поранена 18-річна дівчина, пошкоджено АЗС і житлові будинки

5 серпня російські війська двічі атакували Київський район Харкова дронами типу «Молнія». Одна з БпЛА влучила в автозаправку, інша – між багатоповерхівками.



Фото: Прокуратура Харківської області

Увечері 5 серпня російські війська завдали двох ударів дронами по Київському району Харкова. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Перший обстріл стався близько 21:20 – БпЛА влучив у дах автозаправної станції. Унаслідок атаки постраждала 18-річна дівчина.

Приблизно через дві години ще один безпілотник поцілив у територію між житловими будинками. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у квартирах. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Слідство встановило, що окупанти застосували дрони типу «Молнія».

Прокуратура відкрила кримінальні провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Процесуальне керівництво здійснює Київська окружна прокуратура Харкова.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти вдарили дроном по Харкову, є постраждалі.