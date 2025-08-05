05.08.2025 21:48 Дмитро Колонєй
Окупанти вдарили дроном по Харкову, є постраждалі (оновлено)
Мер Харкова Ігор Терехов інформує про наслідки атаки.
Окупанти вдарили дроном по Харкову, є постраждалі (оновлено)
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова Ігор Терехов надав інформацію про удар окупантів. "Маємо інформацію про удар ворожим дроном типу «Молнія» по Київському району міста. Удар по АЗС. Зʼясовуємо деталі.", - пише очільник міста.
На цю хвилину відомо про постраждалу 20-річну жінку. Вона шпиталізована. Медики надають всю необхідну допомогу.
На місці влучання працюють профільні служби.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що постраждале селище Харківщини відновлюється
після ворожого обстрілу.
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