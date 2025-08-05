05.08.2025 21:48 Дмитро Колонєй

Мер Харкова Ігор Терехов інформує про наслідки атаки.

Окупанти вдарили дроном по Харкову, є постраждалі (оновлено)

На цю хвилину відомо про постраждалу 20-річну жінку. Вона шпиталізована. Медики надають всю необхідну допомогу.

На місці влучання працюють профільні служби.