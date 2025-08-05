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05.08.2025  21:48   Дмитро Колонєй

Окупанти вдарили дроном по Харкову, є постраждалі (оновлено)

Мер Харкова Ігор Терехов інформує про наслідки атаки.


Окупанти вдарили дроном по Харкову, є постраждалі (оновлено)
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов надав інформацію про удар окупантів. "Маємо інформацію про удар ворожим дроном типу «Молнія» по Київському району міста. Удар по АЗС. Зʼясовуємо деталі.", - пише очільник міста. 
 
На цю хвилину відомо про постраждалу 20-річну жінку. Вона шпиталізована. Медики надають всю необхідну допомогу. 
На місці влучання працюють профільні служби.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що постраждале селище Харківщини відновлюється після ворожого обстрілу.
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
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