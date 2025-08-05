05.08.2025 21:22

Постраждале селище Харківщини відновлюється після ворожого обстрілу (фото)

Як йде ліквідація наслідків удару у Лозовій на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , Лозова поступово відновлюється після масованого ворожого обстрілу. Від самого ранку поруч із рятувальниками ДСНС на місцях ударів працювали волонтери групи швидкого реагування.

До ліквідації наслідків долучилися команди, які співпрацюють із БО «Координаційний гуманітарний центр»: БО БФ «Мирне небо Харкова», БФ «Право на захист», Харківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України, гуманітарна місія «Проліска».

Волонтери оперативно доставили ОСБ, питну воду, набори першої допомоги, допомагали закривати вибиті вікна, підтримували постраждалих.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що унаслідок російської атаки БпЛА по Лозовій загинули двоє людей, серед них — літня жінка, яка померла від ускладнень, спричинених стресом. Поранення та шок отримали 13 людей, включно з дітьми.