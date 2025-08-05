05.08.2025 20:49 Дмитро Колонєй
Росіяни збільшуют угруповання та сформують до кінця 2025 року десять дивізій
Про це розповів очільник ЗСУ Олександр Сирський.
Росіяни збільшуют угруповання та сформують до кінця 2025 року десять дивізій
Як повідомляє РЕДПОСТ
, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив
, що противник збільшує своє угруповання на 9 тисяч осіб щомісяця. Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено.
"Через це не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ.
Продовжуємо корпусну реформу, щоб управління військами стало ефективнішим. Переважна більшість новостворених армійських корпусів прийняли свої смуги відповідальності та визначені комплекти військ."
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