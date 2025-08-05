Росіяни збільшуют угруповання та сформують до кінця 2025 року десять дивізій

05.08.2025 20:49 Дмитро Колонєй

Про це розповів очільник ЗСУ Олександр Сирський.

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"Через це не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ.

Продовжуємо корпусну реформу, щоб управління військами стало ефективнішим. Переважна більшість новостворених армійських корпусів прийняли свої смуги відповідальності та визначені комплекти військ."