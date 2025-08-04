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04.08.2025  21:21   Дмитро Колонєй

Тисячі чоловіків можуть залишитися без броні: коли саме та чому

Що можна зробити, аби не втратити бронь.и


Тисячі чоловіків можуть залишитися без броні: коли саме та чому
Як повідомляє РЕДПОСТ, Президент України підписав закон про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів, який набирає чинності 7 серпня 2025 року. В цей день відбувається оновлення строку дії відстрочок від призову до армії, бо за українським законодавством всі оформлені бронювання від мобілізації діють до закінчення воєнного стану. Оскільки 7 серпня буде новою датою його подовження, то багато документів стануть недійсними. Формально відстрочка повинна продовжуватися автоматично, але насправді так відбувається не завжди.
 
Тому, аби не залишитися без броні, військовозобов'язаним, слід перевірити свій статус і оновити особисті дані в застосунку "Резерв+" зранку 7 серпня. 
 
Якщо застосунок не відображає наявність відстрочки, необхідно в терміновому порядку звернутися до ТЦК з документами, які підтверджують право на бронь.
 
Кому загрожує втрата броні від мобілізації?
 
  • у кого закінчився строк дії документа,
  • якщо підприємство, де працює українець, позбавили статусу критично важливого,
  • якщо організація, яка оформила бронь, була ліквідована,
  • якщо чоловіка звільнили або замінили бронювання іншим типом відстрочки.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як відтепер братимуть на облік жінок-медиків.
Тэги:  мобілізація, бронь, поради, тцк, агрессия россии, резерв
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