Як відтепер братимуть на облік жінок-медиків

30.07.2025 20:34

Стало відомо також, яке звання нададуть 25-річним військовозобовʼязаним, які не проходили військову службу.

Крім того, одночасно з прийняттям на військовий облік військовозобов’язаних, які досягли 25 років та які не проходили військову службу чи базову загальновійськову підготовку, надаватиметься звання «солдат (матрос) запасу» без виклику до ТЦК та СП.

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Повістки надсилатимуться рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу проживання.

Також нова постанова Кабміну передбачає формування поіменних списків системою «Оберіг» для організації відправлення команд під час призову на військову службу.

Між тим адвокатка та військова Євгенія Закревська заявляла, що в Україні варто запровадити обов’язкову мобілізацію жінок. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний припускав, що в Україні можуть запровадити мобілізацію жінок, лише якщо доведеться захищати Європу від повномасштабної війни.

За даними Міноборони, станом на 1 січня 2025 року в ЗСУ служили понад 70 000 жінок, з них понад 5500 — перебували на передовій.