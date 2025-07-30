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30.07.2025  21:07   Дмитро Колонєй

В руках у мешканки Харківщини вибухнув ВНП

На Харківщині травмувалась жінка, яка підібрала на городі вибухонебезпечний предмет.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 30 липня 2025 року у Куп'янську на городі приватного домоволодіння 56-річна жінка, знайшла невідомий вибухонебезпечний предмет та взяла його до рук. ВНП здетонував.  Жінка отримала травми. Її госпіталізовано до лікарні. Обставини події з’ясовують правоохоронці. 
 
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ДСНС закликає громадян

  • ні в якому разі не торкатися підозрілих предметів, 
  • не переміщувати їх.
  • у разі виявлення ВНП — негайно повідомляти за номером 101 або 102. 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що надзвичайники Харківщини врятували більше 100 людей та очистили від мін тисячи гектарів.
 
Тэги:  вибух, внп, харків
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