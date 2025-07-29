29.07.2025 19:41 Дмитро Колонєй

Надзвичайники Харківщини врятували більше 100 людей та очистили від мін тисячи гектарів

На Харківщині підбили підсумки роботи першого півріччя 2025 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ , протягом півріччя, завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС врятовано 111 людей, серед яких 13 дітей.

Підрозділи Харківського гарнізону здійснили 6 384 оперативних виїзди, серед яких

2 085 — на гасіння пожеж і

3 773 — на ліквідацію наслідків бойових дій.

З початку року з Куп’янського та Борівського напрямків евакуйовано понад 3 400 осіб, зокрема 453 дитини. Створений зведений загін допоміг на 111 об’єктах області провести складні демонтажні роботи. Залучено 18 одиниць важкої техніки, зокрема унікальної, яка існує в нашій країні лише в одному екземплярі. На 31 об’єкті вже виконано роботи з розбору завалів.

У Харківській області наразі працюють 106 піротехнічних розрахунків, з яких 48 — зведені підрозділи ДСНС. Це — найвищий показник серед усіх регіонів України. З початку року сапери вже очистили понад 3 000 гектарів території, зокрема 160 гектарів лісових масивів в Ізюмському районі.

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Триває підготовка до осінньо-зимового періоду, що охоплює технічне забезпечення, облаштування об’єктів та організацію навчань на випадок обстрілів енергетичної інфраструктури.

Підрозділи ДСНС отримають три нові захисні споруди — наразі тривають інженерні підготовчі роботи. Крім того, планується звернення до міжнародних партнерів щодо надання пожежної техніки для місцевої пожежної охорони.