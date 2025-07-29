    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Надзвичайники Харківщини врятували більше 100 людей та очистили від мін тисячи гектарів
29.07.2025  19:41   Дмитро Колонєй

Надзвичайники Харківщини врятували більше 100 людей та очистили від мін тисячи гектарів

На Харківщині підбили підсумки роботи першого півріччя 2025 року.

Врятували більше 100 людей та очистили від мін тисячи гектарів надзвичайники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом півріччя, завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС врятовано 111 людей, серед яких 13 дітей.
 
Підрозділи Харківського гарнізону здійснили 6 384 оперативних виїзди, серед яких
  • 2 085 — на гасіння пожеж і
  • 3 773 — на ліквідацію наслідків бойових дій. 
 
З початку року з Куп’янського та Борівського напрямків евакуйовано понад 3 400 осіб, зокрема 453 дитини. Створений зведений загін допоміг на 111 об’єктах області провести складні демонтажні роботи. Залучено 18 одиниць важкої техніки, зокрема унікальної, яка існує в нашій країні лише в одному екземплярі. На 31 об’єкті вже виконано роботи з розбору завалів. 
 
У Харківській області наразі працюють 106 піротехнічних розрахунків, з яких 48 — зведені підрозділи ДСНС. Це — найвищий показник серед усіх регіонів України. З початку року сапери вже очистили понад 3 000 гектарів території, зокрема 160 гектарів лісових масивів в Ізюмському районі.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Триває підготовка до осінньо-зимового періоду, що охоплює технічне забезпечення, облаштування об’єктів та організацію навчань на випадок обстрілів енергетичної інфраструктури.
 
Підрозділи ДСНС отримають три нові захисні споруди — наразі тривають інженерні підготовчі роботи. Крім того, планується звернення до міжнародних партнерів щодо надання пожежної техніки для місцевої пожежної охорони.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські медики успішно провели реанімацію пацієнта з порушенням серцевого ритму.
 
Тэги:  допомога, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.07 Суспільство Що робити, якщо загубили Картку харків’янина 29.07 Суспільство У Харкові ветерани можуть отримати допомогу у зпочаткуванні власної справи: у якій саме сфері 28.07 Медицина Харківські правоохоронці здали донорську кров, щоб врятувати людські життя
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 