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29.07.2025  20:19   Дмитро Колонєй

У Харкові триває ремонт будинків та дитячіх майданчиків (фото)

Як відбувається відновлення показали та розповіли у КП «Харківжитлобуд».

 
Як повідомля РЕДПОСТ, в Індустріальному та Слобідському районах триває ремонт житлового фонду. 
 
 
 
Зокрема, з початку липня працівники
  • відремонтували 49 дверей та
  • відновили 38 елементів на дитячих і спортивних майданчиках.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про хід відновлення у Харкові газопостачання після чергової російської атаки.
 
Тэги:  ремонт, будинки, харків
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