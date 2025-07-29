29.07.2025 12:29 Рита Парфенова

У Харкові триває відновлення газопостачання після чергової атаки рф

Після чергового масованого обстрілу Харкова ремонтні бригади АДС “Газмережі” оперативно локалізували витоки газу та вже відновили постачання у понад сотню пошкоджених осель. Роботи тривають.

Як тривали роботи, розповіли в міській філії “Газмережі”, передає РЕДПОСТ.

Після чергової масованої атаки на Харків, внаслідок якої постраждали житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури, фахівці аварійно-диспетчерської служби невідкладно розпочали обстеження місць вибухів.

Бригади виїжджали на всі зафіксовані виклики та перевіряли стан газових мереж навколо епіцентрів ударів. Усі виявлені пошкодження були локалізовані на місці.

Зараз фахівці підприємства працюють у координації з іншими комунальними службами міста. За інформацією “Газмережі”, станом на сьогодні газопостачання вже відновлено у 115 постраждалих помешканнях, де це було технічно можливо. Під час виконання робіт суворо дотримуються вимог безпеки відповідно до Правил технічної експлуатації систем газопостачання.

Ремонтні роботи на місцях обстрілів тривають. Комунальники закликають мешканців зберігати спокій і в разі виявлення запаху газу одразу звертатися до аварійної служби.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 29 липня 2025 року бригади Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах в Шевченківському районі міста.