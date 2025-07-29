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29.07.2025  12:48   Рита Парфенова

П’ятеро загиблих, троє поранених: на Харківщині військові рф вдарили ракетами по магазину

У селі Новоплатонівка на Ізюмщині внаслідок чергового удару рф загинуло п’ятеро мирних мешканців, ще троє отримали поранення.

вибух

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Вранці 29 липня близько 10:38 російські війська здійснили обстріл села Новоплатонівка, що входить до складу Борівської територіальної громади Ізюмського району Харківської області. За попередньою інформацією, удар було завдано з реактивної системи залпового вогню.
 
Унаслідок обстрілу зайнявся місцевий магазин. Площа пожежі уточнюється.
 
За попередніми даними, загинули п’ятеро мирних мешканців. Ще троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.
 
На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу, збирають речові докази та документують черговий воєнний злочин, вчинений збройними силами рф.
 
Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 29 липня російські війська атакували Ізюм за допомогою безпілотників. Ворожі дрони влучили на території покинутого промислового підприємства.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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