П’ятеро загиблих, троє поранених: на Харківщині військові рф вдарили ракетами по магазину

У селі Новоплатонівка на Ізюмщині внаслідок чергового удару рф загинуло п’ятеро мирних мешканців, ще троє отримали поранення.
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Емоції цього дня легко можуть зіпсувати настрій, якщо піддатися негативу. Зосередьтеся на хорошому – і ваша енергійність принесе відчутний результат.
У Харкові увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів.
29 липня в Україні вперше вшановують пам’ять загиблих бійців Сил спеціальних операцій. День пам’яті встановлено наказом командувача ССО як символ поваги до героїзму спецпризначенців, які загинули, захищаючи країну.
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