29.07.2025 09:27 Рита Парфенова

Атака дронами по Ізюму: зафіксовано два влучання по промисловому об’єкту

Вранці 29 липня російські війська атакували Ізюм за допомогою безпілотників. Ворожі дрони влучили на території покинутого промислового підприємства.

29 липня, у вівторок, російські окупанти завдали удару по місту Ізюм Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ізюмську МВА.

За попередньою інформацією, зафіксовано два влучання внаслідок удару дронів-камікадзе. Обидва безпілотники влучили на територію непрацюючого промислового підприємства.

За даними місцевої влади, в результаті атаки пожеж не виникло. Інформація про поранених або загиблих серед цивільного населення наразі не надходила.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби війська рф завдали ударів по дев’яти населених пунктах Харківської області. Обстріли спричинили загибель двох мирних жителів, одна людина отримала поранення.