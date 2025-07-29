Двоє загиблих, одна людина поранена: армія рф обстріляла 9 населених пунктів Харківщини

Протягом минулої доби війська рф завдали ударів по дев’яти населених пунктах Харківської області. Обстріли спричинили загибель двох мирних жителів, одна людина отримала поранення.
За минулу добу російські війська обстріляли дев’ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак загинули двоє цивільних, ще одна людина дістала поранення. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
У селі Слатине Дергачівської громади від ворожого вогню загинув 75-річний чоловік, ще один чоловік 52 років отримав поранення. У місті Куп’янськ загинув 65-річний місцевий житель.
Окупанти застосовували проти Харківщини різні типи озброєння, зокрема:
Унаслідок обстрілів пошкоджено або зруйновано низку об’єктів цивільної інфраструктури:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники Харківського гарнізону залучались до гасіння 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, більшість з яких сталися в лісах та на відкритих територіях.
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