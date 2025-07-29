29.07.2025 08:52 Рита Парфенова

Двоє загиблих, одна людина поранена: армія рф обстріляла 9 населених пунктів Харківщини

Протягом минулої доби війська рф завдали ударів по дев’яти населених пунктах Харківської області. Обстріли спричинили загибель двох мирних жителів, одна людина отримала поранення.



Фото: Поліція Харківської області

За минулу добу російські війська обстріляли дев’ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак загинули двоє цивільних, ще одна людина дістала поранення. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У селі Слатине Дергачівської громади від ворожого вогню загинув 75-річний чоловік, ще один чоловік 52 років отримав поранення. У місті Куп’янськ загинув 65-річний місцевий житель.

Окупанти застосовували проти Харківщини різні типи озброєння, зокрема:

некеровану авіаційну ракету,

4 авіабомби КАБ,

ударний дрон-камікадзе типу «Ланцет»,

4 дрони FPV,

ще один БпЛА (тип встановлюється).

Унаслідок обстрілів пошкоджено або зруйновано низку об’єктів цивільної інфраструктури:

у селі Малі Проходи Харківського району пошкоджено автомобіль;

у Куп’янському районі – багатоповерховий житловий будинок у Куп’янську, а також сталося займання пожнивних залишків на полі площею 3 гектари поблизу села Горяне;

в Ізюмському районі зруйновано два приватні будинки в селах Ізюмське та Новоплатонівка;

у селі Івашки Богодухівського району пошкоджено приватний будинок.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники Харківського гарнізону залучались до гасіння 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, більшість з яких сталися в лісах та на відкритих територіях.