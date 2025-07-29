29.07.2025 08:41 Рита Парфенова

На Харківщині через обстріли горіло понад 45 га лісу та 12 га пшениці – ДСНС

Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону залучались до гасіння 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, більшість з яких сталися в лісах та на відкритих територіях.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У Харківській області протягом доби 28–29 липня рятувальники ліквідували 11 пожеж, спричинених російськими обстрілами. Більшість займання сталися в Ізюмському, Куп’янському та Лозівському районах.

Дев’ять пожеж зафіксували в природних екосистемах: сім у лісових масивах і дві – на відкритих ділянках. Один з випадків мав серйозні наслідки – у селі Куньє Ізюмського району через обстріл загорілася суха трава, а полум’я перекинулося на пшеничне поле й приватні господарські споруди. Загалом вигоріло 5 га сухостою, 12 га пшениці та дві споруди площею близько 20 кв. м.

Площа лісових пожеж, спричинених обстрілами, склала понад 45 га. Гасіння восьми з них на території лісових господарств досі триває.

Загалом за добу рятувальники Харківського гарнізону здійснили 63 виїзди, зокрема:

42 – на гасіння пожеж (11 з яких спричинені обстрілами),

3 – на аварійно-рятувальні роботи,

7 – на допомогу населенню,

11 – інші виїзди.

Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 67 вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок обстрілів на Харківщині спалахнули дві пожежі в Ізюмському та Чугуївському районах.