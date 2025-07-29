На Харківщині через обстріли горіло понад 45 га лісу та 12 га пшениці – ДСНС

Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону залучались до гасіння 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, більшість з яких сталися в лісах та на відкритих територіях.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
У Харківській області протягом доби 28–29 липня рятувальники ліквідували 11 пожеж, спричинених російськими обстрілами. Більшість займання сталися в Ізюмському, Куп’янському та Лозівському районах.
Дев’ять пожеж зафіксували в природних екосистемах: сім у лісових масивах і дві – на відкритих ділянках. Один з випадків мав серйозні наслідки – у селі Куньє Ізюмського району через обстріл загорілася суха трава, а полум’я перекинулося на пшеничне поле й приватні господарські споруди. Загалом вигоріло 5 га сухостою, 12 га пшениці та дві споруди площею близько 20 кв. м.
Площа лісових пожеж, спричинених обстрілами, склала понад 45 га. Гасіння восьми з них на території лісових господарств досі триває.
Загалом за добу рятувальники Харківського гарнізону здійснили 63 виїзди, зокрема:
Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 67 вибухонебезпечних предметів.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок обстрілів на Харківщині спалахнули дві пожежі в Ізюмському та Чугуївському районах.
Комментариев: 0
Емоції цього дня легко можуть зіпсувати настрій, якщо піддатися негативу. Зосередьтеся на хорошому – і ваша енергійність принесе відчутний результат.
У Харкові увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів.
29 липня відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
влажность:
давление:
ветер: