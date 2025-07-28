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28.07.2025  08:08   Рита Парфенова

Унаслідок обстрілів на Харківщині спалахнули дві пожежі

За добу 27–28 липня рятувальники Харківщини 31 раз виїжджали на виклики.

рятувальник дснс

Дві з 24 пожеж були спричинені ворожими ударами дронами по Ізюмському та Чугуївському районах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Зокрема, в Ізюмському районі в селі Підлиман внаслідок атаки безпілотника горіла суха трава на площі 100 кв. м.

У селі Перківка Чугуївського району через ворожий удар загорілася господарча споруда — площа займання сягнула 10 кв. м. В обох випадках жертв і постраждалих немає.

Крім того, рятувальники ліквідували 15 пожеж у природних екосистемах загальною площею понад 37 гектарів.

Загалом протягом доби з 27 по 28 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 виїзд:

  • 24 – на ліквідацію пожеж (дві з яких були наслідком ворожих обстрілів),
  • 1 – на проведення аварійно-рятувальних робіт,
  • 4 – надання допомоги населенню,
  • 2 – інші виїзди.

Піротехніки знешкодили 101 одиницю вибухонебезпечних предметів, знайдених на території області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 липня водолази ДСНС дістали тіло 43-річного чоловіка з річки Харків на вулиці Нескорених. Причини загибелі встановлюють правоохоронці.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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