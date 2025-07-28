Унаслідок обстрілів на Харківщині спалахнули дві пожежі

За добу 27–28 липня рятувальники Харківщини 31 раз виїжджали на виклики.
Дві з 24 пожеж були спричинені ворожими ударами дронами по Ізюмському та Чугуївському районах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Зокрема, в Ізюмському районі в селі Підлиман внаслідок атаки безпілотника горіла суха трава на площі 100 кв. м.
У селі Перківка Чугуївського району через ворожий удар загорілася господарча споруда — площа займання сягнула 10 кв. м. В обох випадках жертв і постраждалих немає.
Крім того, рятувальники ліквідували 15 пожеж у природних екосистемах загальною площею понад 37 гектарів.
Загалом протягом доби з 27 по 28 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 виїзд:
Піротехніки знешкодили 101 одиницю вибухонебезпечних предметів, знайдених на території області.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 липня водолази ДСНС дістали тіло 43-річного чоловіка з річки Харків на вулиці Нескорених. Причини загибелі встановлюють правоохоронці.
Комментариев: 0
Сьогодні не варто чекати від оточення дисципліни – день буде сповнений проявів волі та суперечок. Замість тиску краще налагодити особистий контакт: симпатія вплине сильніше за будь-які аргументи.
Небо Харкова зранку проясниться й залишатиметься ясним до вечора. Опадів цього дня не передбачається.
28 липня – день пам’яті воїнів, добровольців, волонтерів і мирних жителів, які загинули, були страчені або замордовані у полоні.
влажность:
давление:
ветер: