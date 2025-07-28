28.07.2025 07:30 Рита Парфенова

28 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

28 липня – день пам’яті воїнів, добровольців, волонтерів і мирних жителів, які загинули, були страчені або замордовані у полоні.

28 липня в Україні відзначається День вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Цей день встановлено Постановою Верховної Ради України № 4558-ІХ від 22 липня 2025 року як день пам’яті всіх, хто віддав життя, потрапивши в полон до російських загарбників, – військових, добровольців, волонтерів і мирних мешканців.

Дата обрана невипадково: саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року російські війська вчинили теракт, обстрілявши Волноваську виправну колонію в окупованій Оленівці, де утримували українських військовополонених – зокрема, оборонців “Азовсталі”. Внаслідок цього воєнного злочину загинули щонайменше 53 українські Захисники та Захисниці, понад 130 отримали поранення.

Крім цього, російські окупанти вчиняли звірства і проти мирного населення – катували, розстрілювали й мордували людей у багатьох населених пунктах України.

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28 липня в Україні відзначають День PR-фахівця — професійне свято спеціалістів із публічних комунікацій. Цей день присвячено людям, які формують та підтримують позитивний імідж компаній, установ, брендів і публічних осіб. PR-фахівці відповідають за налагодження ефективної взаємодії з медіа, підготовку пресрелізів, організацію пресконференцій, публічних заходів і кампаній. У сучасному інформаційному просторі їхня робота є критично важливою для довіри, репутації та стабільної комунікації з громадськістю.

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Щороку 28 липня у багатьох країнах проводиться Всесвітній день боротьби з гепатитом. Датою його заснування став день народження американського лікаря Баруха Самюеля Блумберга, лауреата Нобелівської премії, який відкрив вірус гепатиту B.



Перший подібний День було проведено у 2008 році з ініціативи Міжнародного альянсу боротьби з гепатитом. У 2011 році Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) внесла цю дату у свій календар, таким чином Всесвітній день боротьби з гепатитом набув офіційного статусу.



День має і свій символ – «Три мудрі мавпи» – і відповідний девіз – «нічого не бачу, нічого не чую, нічого не скажу», як показник ставлення сучасного суспільства до проблеми гепатиту – тобто її ігнорування.



Тому проведення Всесвітнього дня боротьби з гепатитом спрямоване насамперед на привернення уваги широкому загалу та фахівців до зазначеної проблеми, підвищення зацікавленості громадян кожної країни у проведенні профілактичних заходів. Застосування гігієнічних знань на практиці кожною людиною, визнання важливості імунопрофілактики гепатитів А та В, а також участь у проведенні щеплених компаній дозволить зберегти здоров'я населення не лише кожної окремої країни, а й населення планети загалом.

Також цього дня

28 липня 1586 року Сер Томас Герріот привіз до Європи картоплю.



1851 – вперше у світі сфотографовано (запечатлено на дагеротипі) повне сонячне затемнення.



1858 – службовець британської адміністрації в Індії Вільям Хершель вперше використав відбитки пальців як засіб ідентифікації особистості.



1858 – французький фотограф і карикатурист Фелікс Надар, який запатентував в 1855 ідею використання аерофотографії для виготовлення карт і цілей розвідки, зробив першу в світі аерофотозйомку, зробивши для цього підйом на аеростаті. З цієї нагоди була поширена сатирична літографія, на якій було зображено Надар, який фотографує Париж із кошика повітряної кулі, під назвою «Надар піднімає фотографію до висот мистецтва».



1862 - у штаті Монтана (США) знайдено золото, що викликало золоту лихоманку.



1909 – народилася Енне Бурда, німецька авторка журналу «Burda moden».



1914 – почалася Перша світова війна – одне із найбільш широкомасштабних збройних конфліктів історія людства (28 липня 1914 – 11 листопада 1918).

1922 – народився Жак Пікар, швейцарський океанолог, один з двох людей, хто побував на дні Маріанської западини.



1940 – народився Володимир Симоненко, український джазовий піаніст, музикознавець



1943 – народився Річард Вілльям Райт, британський співак, піаніст, продюсер, композитор, учасник гурту Pink Floyd



1951 – народився Сантьяго Калатрава, іспанський архітектор.



1987 – народився Євген Хачеріді, український футболіст, гравець національної збірної України та київського «Динамо».



1991 – створено Спілку офіцерів України.

2000 – dперше відзначався день системного адміністратора.

2014 – українські війська звільнили від російських окупантів Авдіївку.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Анастасія, Антоніна, Василь, Іван, Ірина, Микола, Олена, Остап, Павло, Юліан, Юхим.



за Юліанським календарем: Василь, Володимир, Петро.