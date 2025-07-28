28.07.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 28 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні не варто чекати від оточення дисципліни – день буде сповнений проявів волі та суперечок. Замість тиску краще налагодити особистий контакт: симпатія вплине сильніше за будь-які аргументи.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен може несподівано захопитися якоюсь дрібницею, що на перший погляд не має великої ваги. Водночас для нього самого ця справа здаватиметься надзвичайно важливою. Вона настільки затягне його увагу, що через це він може пропустити щось справді суттєве. Саме тому краще не планувати серйозних справ, а натомість присвятити час творчості чи коханню.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тільцеві не варто приймати відповідальні рішення і робити серйозні кроки – є можливість помилитися. Можливо, у нього мало інформації в якомусь питанні чи ця інформація неправильна. Крім того, у справах Телець не має достатньої рішучості – він може вагатися з приводу, не знаючи, як вчинити. Тож Тельцю треба не діяти, а лише планувати майбутні дії. І збирати відсутні відомості - згодом це йому знадобиться.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

У Близнюках може прокинутися бажання когось покритикувати, але піддаватися цьому не варто! День наділяє їх підвищеною уважністю до дрібниць, так що в очі їм будуть кидатися навіть найменші помилки оточуючих. Втім, і до себе Близнюки можуть виявляти самокритичність. Щоб не провести цей день у рятуванні від неіснуючих недоліків, їм треба перестати дивитися на кожну порошинку в мікроскоп. Змиріться з недосконалостями і просто насолоджуйтесь життям!

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак здатний несподівано дізнатися про щось нове і цікаве для себе, причому ця інформація може виявитися як зі знаком «плюс», так і зі знаком «мінус». День схиляє його до того, щоб бути у центрі спілкування та вміти не лише говорити самому, а й уважно слухати. Зірки радять йому діяти за формулою: "Чаще користуйся вухами, ніж мовою". Наслідуючи цю пораду, Рак може стати володарем чиїхось секретів, планів, ідей або просто отримати хорошу їжу для роздумів.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев схильний говорити те, що думає, прямо в обличчя! І йому буде що сказати, адже день наділяє його здатністю помічати навіть найменші недоліки. З одного боку, прямолінійність здатна допомогти Леву вирішити якісь проблеми, проте вона може і спровокувати нові. Щоб уникнути конфліктів, зірки радять Леву звести спілкування до мінімуму, переключившись на розгрібання робочих завалів, приготування їжі, прибирання, шопінг та інші повсякденні справи.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві не слід розслаблятися: від її уважності, передбачливості та недовірливості може залежати багато. Що б Діва не робила, їй слід діяти так, якби це було підписання важливого договору, в якому потрібно перевірити кожну букву і знайти можливу каверзу. Якщо ніякої каверзи немає - відмінно. Набагато гірше, якщо Діва не помітить небезпечну пастку. Така особливість сьогоднішнього дня – Діві необхідно бути настороже, інакше її безтурботністю хтось тут же скористається у своїх інтересах.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам слід бути обережними: вони можуть виявитися об'єктом критики або навіть зазіхання на свої права. Не виключені також розгляди, позови або інші спірні питання, в які Терези ризикують виявитися втягнутими. Насамперед непорозуміння можуть бути пов'язані з грошима та майном Терезів, проте можливі й робочі конфлікти, та інші протистояння з оточуючими. Щоб день не пройшов на точці кипіння, Терезам слід бути дипломатом, старанно обминаючи гострі кути. А будь-які позови та розгляди відкласти до кращих часів.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон буде строгий, але справедливий, – принаймні так йому здаватиметься. Він рішуче братиметься за справи, і відсутність ентузіазму в інших здатний прирівняти до саботажу. Що ж до оточуючих, то їм нелегко змиритися з командирським настроєм Скорпіона. Зірки попереджають Скорпіона про те, що якщо він дійсно хоче досягти результату, йому варто вибрати більш гнучкий підхід. Найкраще для управління оточуючими підійде вдосконалений метод батога і пряника: «Дрікай наодинці, а хвали публічно».

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У Стрільця є шанс відчути гармонію із собою та зі світом! День наділяє його рівновагою думок і почуттів, завдяки чому Стрілець чудово ладнатиме з оточуючими. У розмові він налаштований більше слухати, аніж говорити, тонко відчуваючи співрозмовника. Саме тому зірки радять Стрільцеві поговорити з кимось до душі, щоб прояснити спірні питання, попросити вибачення або освідчитися в коханні. Щирість Стрільця здатна творити чудеса, вона – його чарівний ключ до людських сердець та душ.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп дає Козерогу шанс різко змінити свою думку про щось або про когось. Можливо, виною тому буде нова інформація, а можливо – логічні роздуми самого Козерога. Або якісь події, що розвивалися насамперед в одному напрямку, раптом кардинально змінять свій вектор. Так чи інакше, Козерогу варто приготуватися до того, що переконання часом здатні змінюватися, і навіть непорушні речі раптом можуть обернутися абсолютно несподіваною стороною.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій буде педантичним і уважним, як ніколи! Від його пильного погляду ніщо не сховається. Гороскоп обіцяє Водолію чудові можливості в роботі, що потребує повної зосередженості, – наприклад, у бухгалтерській справі, у навчанні чи науці. А от з оточуючими йому нелегко порозумітися – Водолій буде настільки занурений у свої думки, що виринути на поверхню для світської розмови йому буде нелегко.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки радять Рибам позбутися чогось старого і набридлого, щоб, згідно з вченням фен-шуй, звільнити у своєму житті місце для нового. Для цього Рибам варто зайнятися прибиранням і безжальним викиданням на смітник непотрібних речей. Звільнивши свої шафи від покладів сміття, Риби відчують полегшення. Втім, так само Риби можуть звільнитися і від чогось ще – приміром, від вантажу провини, погаслих почуттів чи нездійсненних планів.