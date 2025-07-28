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28.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 липня

Небо Харкова зранку проясниться й залишатиметься ясним до вечора. Опадів цього дня не передбачається.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

28 липня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер східний, 5 – 10 м/с.  

Температура повітря вдень 31 – 33° тепла.

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Народні прикмети

  • хороший урожай зерна буде, якщо погода ясна і тепла;
  • багатий урожай обіцяє грім під час грози;
  • якщо дме північний вітер, варто очікувати теплого й ясного завершення літа;
  • кілька днів поспіль триматиметься вогка погода, якщо 28 липня вранці стелиться туман;
  • тепла осінь настане після сухого і сонячного дня;
  • сонячним буде день, якщо зранку багато роси;
  • гарну погоду передвіщає туман, що стелиться по воді вранці;
  • негода настане, якщо йде дощ без вітру;
  • суха і ясна погода буде, якщо хмари пливуть високо;
  • якщо ви не знаєте, яке рішення прийняти, з'їжте грушу на заході Сонця, і потрібне рішення прийде до вас уві сні.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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