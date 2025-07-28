28.07.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 липня

Небо Харкова зранку проясниться й залишатиметься ясним до вечора. Опадів цього дня не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

28 липня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 31 – 33° тепла.

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Народні прикмети

хороший урожай зерна буде, якщо погода ясна і тепла;

багатий урожай обіцяє грім під час грози;

якщо дме північний вітер, варто очікувати теплого й ясного завершення літа;

кілька днів поспіль триматиметься вогка погода, якщо 28 липня вранці стелиться туман;

тепла осінь настане після сухого і сонячного дня;

сонячним буде день, якщо зранку багато роси;

гарну погоду передвіщає туман, що стелиться по воді вранці;

негода настане, якщо йде дощ без вітру;

суха і ясна погода буде, якщо хмари пливуть високо;

якщо ви не знаєте, яке рішення прийняти, з'їжте грушу на заході Сонця, і потрібне рішення прийде до вас уві сні.