БПЛА «Вампір» завдали понад 20 ударів по окупантах на Харківщині (відео)

На Північно-Слобожанському напрямку бійці бригади «Сталевий кордон» застосували дрони-«бомбери» для ураження ворожих цілей.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.
Підрозділи бригади «Сталевий кордон» продовжують утримувати позиції на Північно-Слобожанському напрямку та стримувати наступальні дії противника. У бойових діях активно використовуються безпілотники «Вампір», які зарекомендували себе як ефективна зброя проти штурмових груп у складних умовах лісосмуг.
Протягом минулої доби ці дрони здійснили понад 20 ударів по ворожих позиціях. У результаті були знищені бліндажі, вогневі точки, спостережні пости, а також поранено щонайменше чотирьох російських військових.
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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як підрозділ РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону застосував ударні дрони проти техніки та укріплень армії РФ. Зафіксовано ураження кількох цілей.
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