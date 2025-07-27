27.07.2025 20:09 Рита Парфенова

У Харкові з річки вилучили тіло чоловіка: що відомо (фото)

На вул. Нескорених у Харкові рятувальники дістали з води тіло 43-річного чоловіка. Правоохоронці з’ясовують обставини загибелі.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 27 липня в Харкові водолази ДСНС провели операцію з вилучення тіла потопельника з річки Харків. Тіло 43-річного чоловіка було виявлено в районі вулиці Нескорених.

Причини загибелі наразі встановлюють слідчі.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян із проханням бути максимально обережними під час перебування поблизу водойм. Порушення правил безпеки біля води часто призводить до трагедій.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на вулиці Нескорених рятувальники дістали з річки Харків тіло потопельника. Причини загибелі встановлює поліція.