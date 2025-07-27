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27.07.2025  18:44   Рита Парфенова

У Золочівській громаді на Харківщині знешкодили кумулятивний заряд у лісі (відео)

У лісовому масиві Золочівської громади сапери ДСНС виявили й знищили кумулятивний заряд КЗ-6, призначений для ураження бронетехніки. Боєприпас ліквідовано без постраждалих.

У прикордонній Золочівській громаді Харківської області піротехніки ДСНС виявили небезпечний кумулятивний заряд КЗ-6 у лісовому масиві, передає РЕДПОСТ. За інформацією Головного управління ДСНС України у Харківській області, боєприпас міг становити реальну загрозу для мешканців регіону.

Кумулятивні заряди, зокрема типу КЗ-6, призначені для ураження броньованих цілей, адже мають потужну проникаючу здатність. Завдяки професійним діям саперів, вибухонебезпечний предмет було оперативно вилучено й знищено у встановленому порядку. Постраждалих внаслідок події немає.

Рятувальники нагадують: при виявленні підозрілих предметів не слід до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно перемістити. У таких випадках необхідно одразу зателефонувати за номером 101 або звернутися до поліції.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої ночі російські війська завдали нових ударів по Харкову та області. Внаслідок атак БпЛА спалахнули пожежі на цивільному підприємстві та в приватному секторі.

Тэги:  розмінування, харків
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