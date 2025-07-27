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27.07.2025  17:31   Рита Парфенова

У Харкові 28–29 липня оброблять дерева в парках для захисту від шкідників

Планову обробку зелених насаджень проведуть рано-вранці в саду Шевченка, парку Квітки-Основ’яненка, Дитячому парку та на Клочківському узвозі.


Фото: ХМР

28 та 29 липня в Харкові заплановано обробку зелених насаджень у кількох міських зонах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

За інформацією СКП «Харківзеленбуд», ці заходи проводяться для боротьби зі шкідниками, які загрожують деревам і кущам.

Обробку буде здійснено у ранкові години в саду імені Шевченка, парку імені Квітки-Основ’яненка, Дитячому парку та на Клочківському узвозі. Фахівці використовуватимуть спеціальний засіб, що не становить загрози для людей і домашніх тварин.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники усувають наслідки обстрілів.

Тэги:  жкг, харків
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