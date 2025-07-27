У Харкові 28–29 липня оброблять дерева в парках для захисту від шкідників

Планову обробку зелених насаджень проведуть рано-вранці в саду Шевченка, парку Квітки-Основ’яненка, Дитячому парку та на Клочківському узвозі.
28 та 29 липня в Харкові заплановано обробку зелених насаджень у кількох міських зонах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
За інформацією СКП «Харківзеленбуд», ці заходи проводяться для боротьби зі шкідниками, які загрожують деревам і кущам.
Обробку буде здійснено у ранкові години в саду імені Шевченка, парку імені Квітки-Основ’яненка, Дитячому парку та на Клочківському узвозі. Фахівці використовуватимуть спеціальний засіб, що не становить загрози для людей і домашніх тварин.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники усувають наслідки обстрілів.
Комментариев: 0
Емоції й інтуїція домінуватимуть над логікою. Велика ймовірність піддатися впливам чи імпульсивним рішенням, тому варто зберігати критичне мислення.
Вдень у Харкові на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без істотних опадів.
З 2023 року День медичного працівника в Україні відзначають 27 липня.
влажность:
давление:
ветер: