ЗСУ відбили шість атак окупантів на Харківщині

Українські військові стримали спроби прориву російських сил поблизу населених пунктів Зелене, Фиголівка, Западне, Петро-Іванівка та Богуславка.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Українські оборонці успішно зупинили чотири ворожі штурми на Південно-Слобожанському напрямку. Атаки відбито в районах Зеленого, Фиголівки, Западного та у напрямку Петро-Іванівки.
На Куп’янському напрямку російські війська двічі намагалися прорвати українську оборону поблизу Богуславки. Обидві спроби були безуспішними.
Сили оборони України тримають рубежі та стримують наступ противника.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що На Південно–Слобожанському та Куп’янському напрямках російські війська здійснили 10 штурмів за добу.
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