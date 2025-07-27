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27.07.2025  16:27   Рита Парфенова

ЗСУ відбили шість атак окупантів на Харківщині

Українські військові стримали спроби прориву російських сил поблизу населених пунктів Зелене, Фиголівка, Западне, Петро-Іванівка та Богуславка.

війна в україні

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Українські оборонці успішно зупинили чотири ворожі штурми на Південно-Слобожанському напрямку. Атаки відбито в районах Зеленого, Фиголівки, Западного та у напрямку Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку російські війська двічі намагалися прорвати українську оборону поблизу Богуславки. Обидві спроби були безуспішними.

Сили оборони України тримають рубежі та стримують наступ противника.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що На Південно–Слобожанському та Куп’янському напрямках російські війська здійснили 10 штурмів за добу.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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