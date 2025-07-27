27.07.2025 08:42 Рита Парфенова

Бої на Харківщині: ворог штурмує позиції біля Вовчанська, Куп’янська та Стариці

На Південно–Слобожанському та Куп’янському напрямках російські війська здійснили 10 штурмів за добу. Сили оборони успішно тримають позиції в районах активних бойових дій.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Протягом минулої доби на Південно–Слобожанському напрямку російські окупанти здійснили чотири штурмові атаки. Бої тривали поблизу населених пунктів Стариця, Красне Перше та у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зафіксовано шість ворожих атак. Українські військові тримали оборону біля Радьківки, Куп’янська та села Загризове.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої ночі російські війська завдали нових ударів по Харкову та області. Внаслідок атак БпЛА спалахнули пожежі на цивільному підприємстві та в приватному секторі.