Росія атакувала Харків безпілотниками: пожежі у промзоні та житловому секторі, є поранені

Минулої ночі російські війська завдали нових ударів по Харкову та області. Внаслідок атак БпЛА спалахнули пожежі на цивільному підприємстві та в приватному секторі.
У ніч проти 27 липня російські війська атакували Харків і передмістя дронами-камікадзе. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Внаслідок ударів сталися масштабні пожежі, які були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Зокрема, у Малоданилівській громаді Харківського району зайнялася виробничо-складська будівля цивільного підприємства. Вогонь охопив площу близько 500 квадратних метрів. Обійшлося без жертв і постраждалих.
Протягом доби рятувальники Харківщини гасили п’ять пожеж, спричинених російськими обстрілами. Вогонь зафіксовано в Київському районі Харкова, а також у Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах області.
Вранці 26 липня окупанти атакували село Катеринівка Великобурлуцької громади безпілотником. У результаті руйнувань загорівся приватний будинок на площі 120 квадратних метрів. Люди не постраждали.
Крім того, о 12:30 того ж дня рятувальники повністю ліквідували всі осередки займання після нічної комбінованої атаки по Харкову. Унаслідок російського авіаудару поранення отримали шестеро людей, зокрема четверо рятувальників. Надзвичайникам вдалося врятувати шістьох мешканців, серед них – двоє дітей.
Комментариев: 0
Емоції й інтуїція домінуватимуть над логікою. Велика ймовірність піддатися впливам чи імпульсивним рішенням, тому варто зберігати критичне мислення.
Вдень у Харкові на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без істотних опадів.
З 2023 року День медичного працівника в Україні відзначають 27 липня.
влажность:
давление:
ветер: