27.07.2025 08:25 Рита Парфенова

Росія атакувала Харків безпілотниками: пожежі у промзоні та житловому секторі, є поранені

Минулої ночі російські війська завдали нових ударів по Харкову та області. Внаслідок атак БпЛА спалахнули пожежі на цивільному підприємстві та в приватному секторі.



Фото: ГУ ДСНС

У ніч проти 27 липня російські війська атакували Харків і передмістя дронами-камікадзе. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок ударів сталися масштабні пожежі, які були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Зокрема, у Малоданилівській громаді Харківського району зайнялася виробничо-складська будівля цивільного підприємства. Вогонь охопив площу близько 500 квадратних метрів. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Протягом доби рятувальники Харківщини гасили п’ять пожеж, спричинених російськими обстрілами. Вогонь зафіксовано в Київському районі Харкова, а також у Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах області.

Вранці 26 липня окупанти атакували село Катеринівка Великобурлуцької громади безпілотником. У результаті руйнувань загорівся приватний будинок на площі 120 квадратних метрів. Люди не постраждали.

Крім того, о 12:30 того ж дня рятувальники повністю ліквідували всі осередки займання після нічної комбінованої атаки по Харкову. Унаслідок російського авіаудару поранення отримали шестеро людей, зокрема четверо рятувальників. Надзвичайникам вдалося врятувати шістьох мешканців, серед них – двоє дітей.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 26 липня Харків та Зміїв зазнали комбінованих ударів . Поранення отримали семеро людей, серед них медик та рятувальники.