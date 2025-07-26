26.07.2025 11:30
У прокуратурі повідомили, чим ворог обстрілював Харків та область
Харків та Зміїв зазнали комбінованих ударів. Поранення отримали семеро людей, серед них медик та рятувальники.
26 липня у період орієнтовно з 00:10 до 3:00 збройні сили рф здійснили комбіновану атаку по цивільних підприємствах у Київському районі Харкова.
Спочатку ворог застосував чотири керовані авіаційні бомби, одна з яких розірвалася в повітрі. Згодом — дві балістичні ракети типу «Іскандер» та понад десять безпілотників типу «Герань-2».
Поранення дістали 39-річний чоловік та троє співробітників ДСНС, які ліквідовували наслідки. Всіх постраждалих доставили до лікарні.
У місті Зміїв у період з 1:30 до 3:00 російська армія атакувала місто двома балістичними ракетами типу «Іскандер» та 12 БпЛА типу «Герань-2». Пошкоджено житлові будинки, освітній заклад і підприємство. На території лісового масиву виникла пожежа. Поранено трьох чоловіків, серед них — медик. Потерпілих госпіталізовано.
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова та Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки ударів і зібрали докази чергових злочинів рф.
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