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26.07.2025  11:30   

У прокуратурі повідомили, чим ворог обстрілював Харків та область

Харків та Зміїв зазнали комбінованих ударів. Поранення отримали семеро людей, серед них медик та рятувальники.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
26 липня у період орієнтовно з 00:10 до 3:00 збройні сили рф здійснили комбіновану атаку по цивільних підприємствах у Київському районі Харкова.
 
Спочатку ворог застосував чотири керовані авіаційні бомби, одна з яких розірвалася в повітрі. Згодом — дві балістичні ракети типу «Іскандер» та понад десять безпілотників типу «Герань-2». 
Поранення дістали 39-річний чоловік та троє співробітників ДСНС, які ліквідовували наслідки. Всіх постраждалих доставили до лікарні.
 
У місті Зміїв у період з 1:30 до 3:00 російська армія атакувала місто двома балістичними ракетами типу «Іскандер» та 12 БпЛА типу «Герань-2». Пошкоджено житлові будинки, освітній заклад і підприємство. На території лісового масиву виникла пожежа. Поранено трьох чоловіків, серед них — медик. Потерпілих госпіталізовано.
 
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова та Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки ударів і зібрали докази чергових злочинів рф.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через повторні ворожі удари по Харкову постраждали рятувальники.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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