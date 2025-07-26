26.07.2025 08:40
Через повторні ворожі удари по Харкову постраждали рятувальники (фото)
Сьогодні вночі російські терористи протягом трьох годин нещадно обстрілювали Харків та область керованими авіабомбами, ракетами та безпілотниками.
Фото ДСНС
У Київському районі ворожі обстріли спричинили масштабні пожежі на території підприємства. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки.
Щойно підрозділи ДСНС прибули на місце і почали гасити вогонь, ворог завдав повторного удару.
Внаслідок цього попередньо постраждали 5 осіб, з яких 3 — співробітники ДСНС. Пошкоджено 3 пожежно-рятувальних автомобілі. Попри небезпеку, вогнеборці врятували людей з-під обстрілів та переводили їх в укриття. Загалом вдалося врятувати 6 людей, серед них 2 дітей.
У місті Зміїв Чугуївського району обстріли призвели до пожежі на території цивільного підприємства та в приватному секторі. Горіли виробничі та складські будівлі, господарча споруда та трава. Тут попередньо постраждали 3 людини.
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