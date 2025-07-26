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26.07.2025  08:40   

Через повторні ворожі удари по Харкову постраждали рятувальники (фото)

Сьогодні вночі російські терористи протягом трьох годин нещадно обстрілювали Харків та область керованими авіабомбами, ракетами та безпілотниками.


Фото ДСНС
Про це повідомили у ДСНС України, передає РЕДПОСТ.
 
У Київському районі ворожі обстріли спричинили масштабні пожежі на території підприємства. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки.
 
Щойно підрозділи ДСНС прибули на місце і почали гасити вогонь, ворог завдав повторного удару.
 
Внаслідок цього попередньо постраждали 5 осіб, з яких 3 — співробітники ДСНС. Пошкоджено 3 пожежно-рятувальних автомобілі. Попри небезпеку, вогнеборці врятували людей з-під обстрілів та переводили їх в укриття. Загалом вдалося врятувати 6 людей, серед них 2 дітей.
 
У місті Зміїв Чугуївського району обстріли призвели до пожежі на території цивільного підприємства та в приватному секторі. Горіли виробничі та складські будівлі, господарча споруда та трава. Тут попередньо постраждали 3 людини.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за ніч ворог завдав понад 20 ударів по Харкову.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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