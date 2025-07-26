26.07.2025 08:00

За ніч ворог завдав понад 20 ударів по Харкову

Станом на ранок — триває ліквідація 7 пожеж у Київському районі. Постраждало п’ятеро людей. Серед них — троє рятувальників.



За ніч ворог завдав понад 20 ударів по Харкову



Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Цієї ночі Харків знову тримав удар.

Понад 20 ворожих ударів за майже три нічних години — 4 керовані авіабомби, 2 балістичні ракети і потім вже 15 «шахедів». Пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу.

Станом на ранок — триває ліквідація 7 пожеж у Київському районі.

Постраждало п’ятеро людей.

Серед них — троє рятувальників. Вони отримали поранення вже після першого прильоту — під час повторного удару. Ворог цілить по тим, хто рятує та ліквідовує наслідки бомбардувань. Це в чистому вигляді тероризм.

З перших хвилин на місцях ударів працюють наші комунальні служби: енергетики, тепловики, дорожники, водоканал, метрополітен, освітлювачі, зеленбуд, ліфтовики. Усі на місці. Усі разом. Працюють, бо Харків відновлюється навіть тоді, коли ще димить!

Дякую кожному, хто цієї ночі був на варті міста.

Дякую тим, хто гасив, відновлював, рятував.

Дякую кожному, хто знову не зламався.

Харків — більше, ніж місто.

Харків — це люди, які не здаються. І ніколи не здадуться», - сказав Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 липня від влучання ворожого КАБу постраждав лікувальний заклад, 9 приватних будинків та два авто. 7 людей поранено.