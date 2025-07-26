26.07.2025 07:30 Рита Парфенова

26 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 26 липня шанувальники першої у світі штучної мови відзначають День есперанто.

Цю знакову систему створив окуліст Людвіг Маркович Заменгоф. Він народився у Білостоку – зараз це місто розташоване на території Польщі.



Сусідами Заменгофа були поляки, євреї, німці, литовці. Спілкування з людьми різних національностей підштовхнуло юнака до створення мови, яка могла б зрозуміти будь-яка людина на планеті.



Першу працю Людвіг Заменгоф опублікував під псевдонімом Есперанто. Це ім'я, яке перекладається як «Надія», незабаром стало назвою самої мови.

* * *

Щороку 26 липня відзначається День парашутіста – свято сміливості та майстерності. Це свято присвячене всім, хто наважується стрибати з висоти, відчуваючи неймовірні відчуття польоту і свободи. Парашутний спорт, що вимагає фізичної підготовки та психологічної стійкості, приваблює багатьох любителів екстриму. У цей день проводяться показові стрибки, змагання, а також зустрічі ветеранів парашутного спорту. Це чудова нагода вшанувати професійних парашутистів та аматорів, які присвячують своє життя небесам. День парашутіста нагадує нам про важливість сміливості, рішучості та прагнення до висот.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мученика Єрмолая, а також святої преподобної мучениці Параскеви.



Від цього дня починали заготівлю яблук на зиму, готували варення, компоти. Якщо займатися улюбленим хобі, то можна отримати додаткові знання, які знадобляться в майбутньому.



Цього дня, за народними повір'ями, не можна було виходити в поле, а жінки намагалися не займатися рукоділлям, тобто не шити і не в'язати.



За Юліанським календарем, 26 липня православна церква святкує Собор Архангела Гавриїла.



Напередодні свята Собору архангела Гавриїла проводиться нічне бдіння, а вранці починається святкове богослужіння. Цього дня можна помолитися архангелу та Пресвятій Діві Марії, щоб отримати хороший урожай.



Церква забороняє цього дня лаятися, сваритися, лихословити, бо конфлікт триватиме до зими. Також будьте вкрай обережними, щоб не спіткнутися, це може привабити невдачі в роботі. Категорично заборонено відмовляти нужденним у допомозі.

Також цього дня

1856 – народився Джордж Бернард Шоу, ірландський письменник, лауреат Нобелівської премії 1925 року «за творчість, відзначену ідеалізмом і гуманізмом, за іскрометну сатиру, яка часто поєднується з винятковою поетичною красою» («Візок з яблуками», «Андрій Пігмаліон», «Кандида»).



1864 – «26 липня 1864 року при сильному північно-східному вітрі мчала на усіх парах вздовж Північної протоки чудова яхта…» – початок дії роману Ж. Верна «Діти капітана Гранта».



1875 – народився Карл Густав Юнг, швейцарський психіатр, психолог, філософ, фундатор «аналітичної психології». Дослідження Юнга (поряд із З. Фрейдом) призвели до того, що розповідати свої сни стало небезпечним для репутації заняттям.



1908 – США створено Федеральне бюро розслідувань.



1928 – народився Стенлі Кубрик, американський кінорежисер, творець ряду воістину епічних полотен («З широко заплющеними очима», «Ціснометалева оболонка», «Сяйво», «Заводний апельсин», «Космічна одіссея 2001»).



1943 – народився Мік Джаггер, лідер гурту «Rolling Stones».



1959 – народився Кевін Спейсі, американський кіноактор («Краса по-американськи»), володар 2-х Оскарів.



1964 – народилася Сандра Баллок, оскароновна американська актриса та конгеніальна агентка ФБР.



1967 – народився Джейсон Стетхем, британський актор відомий за фільмами режисера Гая Річі «Карти, гроші, два стволи», «Великий куш» та «Револьвер», а також дилогії «Адреналін» та серіям фільмів «Перевізник», «Нестримні» та «Нестримні» Форсаж».



1973 – народилася Кейт Бекінсейл, американська актриса та чарівна вампірша з «Іншого світу».



1978 – датський дослідник У. Петерсон виявляє саму північну точку суші – острів Одак (706 км від Північного полюса).



1989 – 24-річному американському студенту Роберту Моррісу звинуватили у створенні та запуску комп'ютерного вірусу. Морріс став першим творцем вірусу, який зазнав кримінального переслідування.



1995 – Представники 15 країн Європейського Союзу підписують Конвенцію про створення Європолу – організації, яка покликана координувати діяльність поліції держав ЄС щодо боротьби зі злочинністю. Набуде чинності 1 жовтня 1998 року.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Гнат, Сергій, Федір.



за Юліанським календарем: Антон, Гаврило, Степан, Юліан.