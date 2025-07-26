26.07.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 26 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сприятливий час для порозуміння, компромісів і домовленостей. Сьогодні легко буде організовувати, планувати і ладити з людьми, навіть у разі конфліктів.

Овен (21 березня – 20 квітня)

З’являються чудові можливості зробити крок угору в соціальній ієрархії. Овен з легкістю впорається з будь-якою ситуацією, отримавши з неї максимум користі. Головне – не втрачати самоконтроль і не піддаватися надмірному азарту.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Протягом дня ситуація обіцяє поставити Тельця перед вибором. Вибір може стосуватися і робочих завдань, і взаємин з оточуючими, і особистого життя, та інших галузей. Головне, що Тельцю не вдасться зайняти нейтральну позицію: йому доведеться ухвалити рішення на користь одного з варіантів і діяти, виходячи з цього. Втім, у кожному варіанті будуть як свої мінуси, так і плюси. Тож Тельцю необхідно заздалегідь прорахувати, де плюсів для нього виявиться більше.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки будуть обережні як ніколи! Безлад здатний їх дратувати, змушуючи Близнюків боротися з хаосом у будь-яких його проявах. Найпростішим для них буде розібрати завали на робочому столі, складніше – навести лад у думках та планах. Тільки розклавши все по поличках, Близнюки будуть готові нарешті приступити до решти справ. Якщо, звичайно, до кінця дня залишиться хоч якийсь час.

Рак (22 червня – 23 липня)

День ідеально підходить практично для будь-яких амбітних задумів Раку! Кажуть, що сміливість – це друге щастя, але якщо у звичайний день із цим твердженням можна посперечатися, то й ситуація, і оточуючі заохочуватимуть Рака робити рішучі та навіть зухвалі кроки, спрямовані на зміцнення свого статусу. Тож скромно відмовчатись у куточку чи зайняти нейтральну позицію Раку навряд чи вдасться. І для його самооцінки це дуже добре.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев може зазнати прикрого почуття безсилля по відношенню до якоїсь проблеми. Можливо, він уже довго бився над її рішенням, а може просто не знає, як до неї підступитися. Або завдання здається йому непосильним. Як би там не було, зірки радять Леву не поспішати з висновками та відкласти проблему на потім – іншого дня більше шансів за те, що йому вдасться знайти вихід зі становища.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва схоплюватиме все на льоту! Її мозок обіцяє працювати швидко і чітко, допомагаючи Діві орієнтуватися в найскладнішій обстановці, знаходити витончені шляхи для вирішення завдань, уважно прислухатися до чужих ідей, а також генерувати власні. Іншими словами, Діва здатна творити чудеса, і просто гріх не використовувати це для того, щоб переробити купу справ, а заразом і зміцнити свій авторитет в очах оточуючих.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези не налаштовані ризикувати грошима, навіть якщо ситуація їх до цього підштовхуватиме. Вони вважають за краще сто разів обміркувати, перш ніж зробити якийсь крок. Так що, з одного боку, Терези здатні упустити дуже привабливі фінансові перспективи, зате вони точно уникнуть непотрібних витрат і можливих втрат. Зірки радять Терезам присвятити цей день веденню своєї особистої бухгалтерії. Від їх уважного погляду не сховається жоден каверз!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон налаштований працювати з повною самовіддачею - потреби справи він ставитиме куди вище власних! Через це в його сьогоднішньому розкладі не виключено таких подвигів, як незапланована робота без обідньої перерви (навіть якщо у Скорпіона вихідний), адже головним для нього буде робота на результат. Така щира старанність здатна привернути увагу оточуючих та згодом обернутися для Скорпіона приємними бонусами.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець демонструватиме чудове вміння працювати з інформацією! При необхідності він здатний віртуозно маніпулювати цифрами та фактами, а також аналізувати та робити правильні висновки. Завдяки цьому, Стрілець зуміє справити враження на оточуючих навіть у питаннях, які не належать до його компетенції – лише за рахунок свого вміння помічати деталі та проникати у саму суть.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу протипоказано братися за будь-які важливі проекти – є велика можливість їх провалити. Це стосується операцій, переговорів, великих грошових витрат, а також нових починань. Нічого не вдієш, краще вже перенести запуск проекту на день, ніж потім розхльобувати наслідки. Якщо ж Козеріг знехтує цією порадою, йому слід заздалегідь приготуватися до того, що складнощів виявиться набагато більше, ніж він очікував.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У всьому, за що б Водолій не брався, він буде схильний до останнього стояти на своєму. Можливо, в якихось випадках його впертість буде виправданим, проте далеко не завжди. Зірки попереджають Водолія, що день схиляє його до стовідсоткової впевненості, але це зовсім не означає, що він, як і будь-яка інша людина, не може помилятися. Тому, щоб не виставити себе в безглуздому світлі, Водолію не слід бути надто самовпевненим.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки радять Рибам зайнятися налагодженням стосунків з оточуючими, у тому числі з близькими людьми. Якщо між ними та кимось ще стоїть стіна нерозуміння чи є інші невирішені питання, найкраще підняти цю делікатну тему сьогодні. Поговоривши відверто, до душі, Риби не тільки позбудуться вантажу, але й можуть, що їх зрозуміють. Навіть якщо проблему не вдасться вирішити миттєво, це все одно піде на користь їхнім стосункам.